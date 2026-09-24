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Акустическая система Defender BLACK WALTZ (78144) купить с доставкой в Москве
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Акустическая система Defender BLACK WALTZ (78144)

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Акустическая система Defender BLACK WALTZ (78144) - фото 1
Акустическая система Defender BLACK WALTZ (78144) - фото 2
Акустическая система Defender BLACK WALTZ (78144) - фото 3
Акустическая система Defender BLACK WALTZ (78144) - фото 4
Акустическая система Defender BLACK WALTZ (78144) - фото 5
Акустическая система Defender BLACK WALTZ (78144) - фото 6
Акустическая система Defender BLACK WALTZ (78144) - фото 7
Акустическая система Defender BLACK WALTZ (78144) - фото 8
Акустическая система Defender BLACK WALTZ (78144) - фото 9
Акустическая система Defender BLACK WALTZ (78144) - фото 10
Акустическая система Defender BLACK WALTZ (78144) - фото 11
Акустическая система Defender BLACK WALTZ (78144) - фото 12
Акустическая система Defender BLACK WALTZ (78144) - фото 13
Акустическая система Defender BLACK WALTZ (78144) - фото 14
Акустическая система Defender BLACK WALTZ (78144) - фото 15
Акустическая система Defender BLACK WALTZ (78144) - фото 16
Акустическая система Defender BLACK WALTZ (78144) - фото 17
Акустическая система Defender BLACK WALTZ (78144) - фото 18
Акустическая система Defender BLACK WALTZ (78144) - фото 19
Акустическая система Defender BLACK WALTZ (78144) - фото 20
Акустическая система Defender BLACK WALTZ (78144) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Акустическая система
  • Акустическая система Defender BLACK WALTZ (78144) - фото 1
  • Акустическая система Defender BLACK WALTZ (78144) - фото 2
  • Акустическая система Defender BLACK WALTZ (78144) - фото 3
  • Акустическая система Defender BLACK WALTZ (78144) - фото 4
  • Акустическая система Defender BLACK WALTZ (78144) - фото 5
  • Акустическая система Defender BLACK WALTZ (78144) - фото 6
  • Акустическая система Defender BLACK WALTZ (78144) - фото 7
  • Акустическая система Defender BLACK WALTZ (78144) - фото 8
  • Акустическая система Defender BLACK WALTZ (78144) - фото 9
  • Акустическая система Defender BLACK WALTZ (78144) - фото 10
  • Акустическая система Defender BLACK WALTZ (78144) - фото 11
  • Акустическая система Defender BLACK WALTZ (78144) - фото 12
  • Акустическая система Defender BLACK WALTZ (78144) - фото 13
  • Акустическая система Defender BLACK WALTZ (78144) - фото 14
  • Акустическая система Defender BLACK WALTZ (78144) - фото 15
  • Акустическая система Defender BLACK WALTZ (78144) - фото 16
  • Акустическая система Defender BLACK WALTZ (78144) - фото 17
  • Акустическая система Defender BLACK WALTZ (78144) - фото 18
  • Акустическая система Defender BLACK WALTZ (78144) - фото 19
  • Акустическая система Defender BLACK WALTZ (78144) - фото 20
  • Акустическая система Defender BLACK WALTZ (78144) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651310
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Акустическая система
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х16х11
Вес, г.
660

Описание товара Акустическая система Defender BLACK WALTZ (78144)

Компактные колонки в сдержанном дизайне с отличным звуком. Вам не придется переключаться на управление вашим плеером, чтобы увеличить или уменьшить звук. Регулируйте громкость одним движением. Колонки не требуют сетевого источника питания. Просто подключите колонки к USB-разъему компьютера и наслаждайтесь звуком. Данная модель оборудована интегрированной звуковой картой, поэтому не требует подключение к аудио разъему компьютера

Отзывы о товаре Акустическая система Defender BLACK WALTZ (78144)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Акустическая система
Страна производитель
Китай
Описание
Компактные колонки в сдержанном дизайне с отличным звуком. Вам не придется переключаться на управление вашим плеером, чтобы увеличить или уменьшить звук. Регулируйте громкость одним движением. Колонки не требуют сетевого источника питания. Просто подключите колонки к USB-разъему компьютера и наслаждайтесь звуком. Данная модель оборудована интегрированной звуковой картой, поэтому не требует подключение к аудио разъему компьютера
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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