Акустическая система Defender BLACK WALTZ (78144)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Акустическая система
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 651310
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Акустическая система
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х16х11
Вес, г.
660
Описание товара Акустическая система Defender BLACK WALTZ (78144)
Компактные колонки в сдержанном дизайне с отличным звуком. Вам не придется переключаться на управление вашим плеером, чтобы увеличить или уменьшить звук. Регулируйте громкость одним движением. Колонки не требуют сетевого источника питания. Просто подключите колонки к USB-разъему компьютера и наслаждайтесь звуком. Данная модель оборудована интегрированной звуковой картой, поэтому не требует подключение к аудио разъему компьютера
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, недорогие, минисистемы
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Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, недорогие, минисистемы
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, недорогие, минисистемы
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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