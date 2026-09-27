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Портативная акустика Defender SPK 270 65270 купить с доставкой в Москве
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Портативная акустика Defender SPK 270 65270

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Портативная акустика Defender SPK 270 65270 - фото 1
Портативная акустика Defender SPK 270 65270 - фото 2
Портативная акустика Defender SPK 270 65270 - фото 3
Портативная акустика Defender SPK 270 65270 - фото 4
Портативная акустика Defender SPK 270 65270 - фото 5
Портативная акустика Defender SPK 270 65270 - фото 6
Портативная акустика Defender SPK 270 65270 - фото 7
Портативная акустика Defender SPK 270 65270 - фото 8
Портативная акустика Defender SPK 270 65270 - фото 9
Портативная акустика Defender SPK 270 65270 - фото 10
Портативная акустика Defender SPK 270 65270 - фото 11
Портативная акустика Defender SPK 270 65270 - фото 12
Портативная акустика Defender SPK 270 65270 - фото 13
Портативная акустика Defender SPK 270 65270 - фото 14
Портативная акустика Defender SPK 270 65270 - фото 15
Портативная акустика Defender SPK 270 65270 - фото 16
Портативная акустика Defender SPK 270 65270 - фото 17
Портативная акустика Defender SPK 270 65270 - фото 18
Портативная акустика Defender SPK 270 65270 - фото 19
Портативная акустика Defender SPK 270 65270 - фото 20
Портативная акустика Defender SPK 270 65270 - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
  • Портативная акустика Defender SPK 270 65270 - фото 1
  • Портативная акустика Defender SPK 270 65270 - фото 2
  • Портативная акустика Defender SPK 270 65270 - фото 3
  • Портативная акустика Defender SPK 270 65270 - фото 4
  • Портативная акустика Defender SPK 270 65270 - фото 5
  • Портативная акустика Defender SPK 270 65270 - фото 6
  • Портативная акустика Defender SPK 270 65270 - фото 7
  • Портативная акустика Defender SPK 270 65270 - фото 8
  • Портативная акустика Defender SPK 270 65270 - фото 9
  • Портативная акустика Defender SPK 270 65270 - фото 10
  • Портативная акустика Defender SPK 270 65270 - фото 11
  • Портативная акустика Defender SPK 270 65270 - фото 12
  • Портативная акустика Defender SPK 270 65270 - фото 13
  • Портативная акустика Defender SPK 270 65270 - фото 14
  • Портативная акустика Defender SPK 270 65270 - фото 15
  • Портативная акустика Defender SPK 270 65270 - фото 16
  • Портативная акустика Defender SPK 270 65270 - фото 17
  • Портативная акустика Defender SPK 270 65270 - фото 18
  • Портативная акустика Defender SPK 270 65270 - фото 19
  • Портативная акустика Defender SPK 270 65270 - фото 20
  • Портативная акустика Defender SPK 270 65270 - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 440 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 644111
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Портативная акустика Defender SPK 270 65270
1 440 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Портативная акустика
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х48х4
Вес, кг.
1.25

Описание товара Портативная акустика Defender SPK 270 65270

Активная стереосистема в деревянном корпусе. Для удобства использования на боковой панели присутствует регулятор громкости с выключателем, индикатор питания, разъемы для гарнитуры.

Отзывы о товаре Портативная акустика Defender SPK 270 65270




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Портативная акустика
Страна производитель
Китай
Описание
Активная стереосистема в деревянном корпусе. Для удобства использования на боковой панели присутствует регулятор громкости с выключателем, индикатор питания, разъемы для гарнитуры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Портативная акустика Defender SPK 270 65270 - стоимость товара 1440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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