Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Акустическая система
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Максимальная мощность, Вт
6
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 290628
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Описание товара Акустическая система Sven 445 черный
SVEN 445 оснащена превосходными динамиками и впечатляющей подсветкой для насыщенного звукового сопровождения легендарных игровых баталий или простой передачи любимых мелодий со смартфона или компьютера. Эти динамики не только дают мощный звук, они взрываются цветом! Разноцветная светодиодная динамическая подсветка в сочетании с матово-черным корпусом отлично вписывается в любую конфигурацию игровой станции. На передней панели каждой колонки находятся два переливающихся светящихся круга. Подсветку можно выключить с помощью сенсора на верхней панели. Звуки игрового мира в сочетании со световыми эффектами мгновенно изолируют вас от реальности. Вы гарантированно получите весь спектр впечатлений!
SVEN 445 оснащена превосходными динамиками и впечатляющей подсветкой для насыщенного звукового сопровождения легендарных игровых баталий или простой передачи любимых мелодий со смартфона или компьютера. Эти динамики не только дают мощный звук, они взрываются цветом! Разноцветная светодиодная динамическая подсветка в сочетании с матово-черным корпусом отлично вписывается в любую конфигурацию игровой станции. На передней панели каждой колонки находятся два переливающихся светящихся круга. Подсветку можно выключить с помощью сенсора на верхней панели. Звуки игрового мира в сочетании со световыми эффектами мгновенно изолируют вас от реальности. Вы гарантированно получите весь спектр впечатлений!
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