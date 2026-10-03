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Акустическая система Dialog Stride AST-15UP Black купить с доставкой в Москве
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Акустическая система Dialog Stride AST-15UP Black

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Акустическая система Dialog Stride AST-15UP Black - фото 1
Акустическая система Dialog Stride AST-15UP Black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Акустическая система
Цвет
черный
Материал корпуса
MDF
Количество каналов
2
Блок питания
есть
  • Акустическая система Dialog Stride AST-15UP Black - фото 1
  • Акустическая система Dialog Stride AST-15UP Black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
830 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 121014
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Акустическая система Dialog Stride AST-15UP Black
830 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Dialog
Тип товара
Акустическая система
Высота, см
13
Магнитная защита
да
Назначение
для ПК
Позолоченные разъемы
нет
Разъем для подключения к усилителю мощности
нет
Съемная решетка
нет
Ширина, см
8.3
Комплектация
2 громкоговорителя, кабель
Цвет
черный
Пульт ДУ
нет
Материал корпуса
MDF
Количество каналов
2
Импеданс
4 Ом
Диаметр НЧ-динамика
50 мм
Количество полос
1
Входы
mini jack, USB
Выходы
нет
Разъем для подключения наушников
нет
Блок питания
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х10
Вес, г.
510

Описание товара Акустическая система Dialog Stride AST-15UP Black

Dialog AST-15UP - это компактная акустическая система, совместимая с большинством аудио устройств. Подключение при помощи порта USB. Благодаря питанию от USB имеется возможность подключать данную акустику к любым устройствам. Частотный диапазон составляет 90-20 Гц.

Отзывы о товаре Акустическая система Dialog Stride AST-15UP Black




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Характеристики
Бренд
Dialog
Тип товара
Акустическая система
Высота, см
13
Магнитная защита
да
Назначение
для ПК
Позолоченные разъемы
нет
Разъем для подключения к усилителю мощности
нет
Съемная решетка
нет
Ширина, см
8.3
Комплектация
2 громкоговорителя, кабель
Цвет
черный
Пульт ДУ
нет
Развернуть
Материал корпуса
MDF
Количество каналов
2
Импеданс
4 Ом
Диаметр НЧ-динамика
50 мм
Количество полос
1
Входы
mini jack, USB
Выходы
нет
Разъем для подключения наушников
нет
Блок питания
есть
Страна производитель
Китай
Описание
Dialog AST-15UP - это компактная акустическая система, совместимая с большинством аудио устройств. Подключение при помощи порта USB. Благодаря питанию от USB имеется возможность подключать данную акустику к любым устройствам. Частотный диапазон составляет 90-20 Гц.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Акустическая система Dialog Stride AST-15UP Black - стоимость товара 830 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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