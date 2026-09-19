Минисистема Hyundai H-MC170 черный
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Характеристики
Тип товара
Минисистема
Дисплей
есть
Количество динамиков
2
Максимальная мощность, Вт
80
Питание
от сети
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%4 370 руб. 6 882 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 399500
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Минисистема
Дисплей
есть
Пульт ДУ
нет
Количество динамиков
2
Максимальная мощность, Вт
80
Радио
Да
Входы
mini-Jack (3.5 мм), под микрофон
Bluetooth
есть
Разъем для подключения наушников
да
USB
1
microSD
Да
Питание
от сети
Энергопотребление, Вт
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
4.43
Описание товара Минисистема Hyundai H-MC170 черный
Музыкальный центр Hyundai H-MC170 Black отлично подходит для проведения вечеринок в больших залах и под открытым небом. Благодаря впечатляющей мощности он наполнит все окружающее пространство чистым объемным звуком с глубокими басами. Яркая подсветка, пульсирующая в такт музыке, сделает вечеринку по-настоящему запоминающейся. Музыкальный центр Hyundai H-MC170 Black позволяет вам выбирать любые источники звука: USB-флешки, карты памяти microSD, смартфоны с Bluetooth, плееры с 3,5-миллиметровым выходом и даже радиостанции. А еще вы можете подключать к устройству микрофон, чтобы устраивать караоке-вечеринки.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
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Бренд
Тип товара
Минисистема
Дисплей
есть
Пульт ДУ
нет
Количество динамиков
2
Максимальная мощность, Вт
80
Радио
Да
Входы
mini-Jack (3.5 мм), под микрофон
Bluetooth
есть
Разъем для подключения наушников
да
USB
1
microSD
Да
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Питание
от сети
Энергопотребление, Вт
80
Страна производитель
Китай
Музыкальный центр Hyundai H-MC170 Black отлично подходит для проведения вечеринок в больших залах и под открытым небом. Благодаря впечатляющей мощности он наполнит все окружающее пространство чистым объемным звуком с глубокими басами. Яркая подсветка, пульсирующая в такт музыке, сделает вечеринку по-настоящему запоминающейся. Музыкальный центр Hyundai H-MC170 Black позволяет вам выбирать любые источники звука: USB-флешки, карты памяти microSD, смартфоны с Bluetooth, плееры с 3,5-миллиметровым выходом и даже радиостанции. А еще вы можете подключать к устройству микрофон, чтобы устраивать караоке-вечеринки.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, недорогие, минисистемы
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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