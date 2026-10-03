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Минисистема Hyundai H-MC1236 черный 40Вт BT купить с доставкой в Москве
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Минисистема Hyundai H-MC1236 черный 40Вт BT

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Минисистема Hyundai H-MC1236 черный 40Вт BT - фото 1
Минисистема Hyundai H-MC1236 черный 40Вт BT - фото 2
Минисистема Hyundai H-MC1236 черный 40Вт BT - фото 3
Минисистема Hyundai H-MC1236 черный 40Вт BT - фото 4
Минисистема Hyundai H-MC1236 черный 40Вт BT - фото 5
Минисистема Hyundai H-MC1236 черный 40Вт BT - фото 6
Минисистема Hyundai H-MC1236 черный 40Вт BT - фото 7
Минисистема Hyundai H-MC1236 черный 40Вт BT - фото 8
Минисистема Hyundai H-MC1236 черный 40Вт BT - фото 9
Минисистема Hyundai H-MC1236 черный 40Вт BT - фото 10
Минисистема Hyundai H-MC1236 черный 40Вт BT - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Минисистема
Цвет
черный
Максимальная мощность, Вт
40
  • Минисистема Hyundai H-MC1236 черный 40Вт BT - фото 1
  • Минисистема Hyundai H-MC1236 черный 40Вт BT - фото 2
  • Минисистема Hyundai H-MC1236 черный 40Вт BT - фото 3
  • Минисистема Hyundai H-MC1236 черный 40Вт BT - фото 4
  • Минисистема Hyundai H-MC1236 черный 40Вт BT - фото 5
  • Минисистема Hyundai H-MC1236 черный 40Вт BT - фото 6
  • Минисистема Hyundai H-MC1236 черный 40Вт BT - фото 7
  • Минисистема Hyundai H-MC1236 черный 40Вт BT - фото 8
  • Минисистема Hyundai H-MC1236 черный 40Вт BT - фото 9
  • Минисистема Hyundai H-MC1236 черный 40Вт BT - фото 10
  • Минисистема Hyundai H-MC1236 черный 40Вт BT - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 645323
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Минисистема
Высота, см
65
Дополнительно
караоке, подсветка
Назначение
портативная
Ширина, см
26.6
Цвет
черный
Максимальная мощность, Вт
40
Количество полос
2
Диапазон частот FM
87.5 - 108 МГц
Входы
микрофон, аудио (3.5 мм)
Bluetooth
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х27х26
Вес, кг.
4.4

Описание товара Минисистема Hyundai H-MC1236 черный 40Вт BT

Музыкальный центр Mini Hyundai H-MC1236, черный поможет организовать вечеринку или любое другое мероприятие в помещении или на открытом воздухе. Динамики (два) восьмидюймовые. Передняя панель колонки подсвечивается разными цветами, которые меняются в такт музыке. Питание (до 10 часов) обеспечивает аккумулятор емкостью 2400 мА*ч.

Отзывы о товаре Минисистема Hyundai H-MC1236 черный 40Вт BT




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Минисистема
Высота, см
65
Дополнительно
караоке, подсветка
Назначение
портативная
Ширина, см
26.6
Цвет
черный
Максимальная мощность, Вт
40
Количество полос
2
Диапазон частот FM
87.5 - 108 МГц
Входы
микрофон, аудио (3.5 мм)
Bluetooth
есть
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Музыкальный центр Mini Hyundai H-MC1236, черный поможет организовать вечеринку или любое другое мероприятие в помещении или на открытом воздухе. Динамики (два) восьмидюймовые. Передняя панель колонки подсвечивается разными цветами, которые меняются в такт музыке. Питание (до 10 часов) обеспечивает аккумулятор емкостью 2400 мА*ч.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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