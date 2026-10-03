Минисистема Hyundai H-MC1236 черный 40Вт BT
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Минисистема
Цвет
черный
Максимальная мощность, Вт
40
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 645323
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Минисистема
Высота, см
65
Дополнительно
караоке, подсветка
Назначение
портативная
Ширина, см
26.6
Цвет
черный
Максимальная мощность, Вт
40
Количество полос
2
Диапазон частот FM
87.5 - 108 МГц
Входы
микрофон, аудио (3.5 мм)
Bluetooth
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х27х26
Вес, кг.
4.4
Описание товара Минисистема Hyundai H-MC1236 черный 40Вт BT
Музыкальный центр Mini Hyundai H-MC1236, черный поможет организовать вечеринку или любое другое мероприятие в помещении или на открытом воздухе. Динамики (два) восьмидюймовые. Передняя панель колонки подсвечивается разными цветами, которые меняются в такт музыке. Питание (до 10 часов) обеспечивает аккумулятор емкостью 2400 мА*ч.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Магнитолы, Радиобудильники, приемники, Саундбары, недорогие, минисистемы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Минисистема
Высота, см
65
Дополнительно
караоке, подсветка
Назначение
портативная
Ширина, см
26.6
Цвет
черный
Максимальная мощность, Вт
40
Количество полос
2
Диапазон частот FM
87.5 - 108 МГц
Входы
микрофон, аудио (3.5 мм)
Bluetooth
есть
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Страна производитель
Китай
Музыкальный центр Mini Hyundai H-MC1236, черный поможет организовать вечеринку или любое другое мероприятие в помещении или на открытом воздухе. Динамики (два) восьмидюймовые. Передняя панель колонки подсвечивается разными цветами, которые меняются в такт музыке. Питание (до 10 часов) обеспечивает аккумулятор емкостью 2400 мА*ч.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Магнитолы, Радиобудильники, приемники, Саундбары, недорогие, минисистемы
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Магнитолы, Радиобудильники, приемники, Саундбары, недорогие, минисистемы
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