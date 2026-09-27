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Акустическая система Sven PS-680 SV-020187 купить с доставкой в Москве
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Акустическая система Sven PS-680 SV-020187

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Акустическая система Sven PS-680 SV-020187 - фото 1
Акустическая система Sven PS-680 SV-020187 - фото 2
Акустическая система Sven PS-680 SV-020187 - фото 3
Акустическая система Sven PS-680 SV-020187 - фото 4
Акустическая система Sven PS-680 SV-020187 - фото 5
Акустическая система Sven PS-680 SV-020187 - фото 6
Акустическая система Sven PS-680 SV-020187 - фото 7
Акустическая система Sven PS-680 SV-020187 - фото 8
Акустическая система Sven PS-680 SV-020187 - фото 9
Акустическая система Sven PS-680 SV-020187 - фото 10
Акустическая система Sven PS-680 SV-020187 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Акустическая система
  • Акустическая система Sven PS-680 SV-020187 - фото 1
  • Акустическая система Sven PS-680 SV-020187 - фото 2
  • Акустическая система Sven PS-680 SV-020187 - фото 3
  • Акустическая система Sven PS-680 SV-020187 - фото 4
  • Акустическая система Sven PS-680 SV-020187 - фото 5
  • Акустическая система Sven PS-680 SV-020187 - фото 6
  • Акустическая система Sven PS-680 SV-020187 - фото 7
  • Акустическая система Sven PS-680 SV-020187 - фото 8
  • Акустическая система Sven PS-680 SV-020187 - фото 9
  • Акустическая система Sven PS-680 SV-020187 - фото 10
  • Акустическая система Sven PS-680 SV-020187 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
6 090 руб.  8 222 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 602897
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Акустическая система
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х15
Вес, кг.
5.64

Описание товара Акустическая система Sven PS-680 SV-020187

Беспроводная передача звука через Bluetooth обеспечит устойчивое подключение к гаджету на расстоянии до 10м. Быстро включить фоновую музыку, послушать подкаст или аудиокнигу больше не проблема — достаточно один раз «познакомить» смартфон с акустической системой, после чего весь процесс будет занимать считаные секунды. Раскройте свои таланты исполнителя, подключив микрофон к колонке. Настройте желаемую громкость звучания голоса на панели управления. Легкое эхо придаст ясность и дополнительный объем вокалу. Порадуйте близких живым звучанием любимых мелодий!

Отзывы о товаре Акустическая система Sven PS-680 SV-020187




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Акустическая система
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводная передача звука через Bluetooth обеспечит устойчивое подключение к гаджету на расстоянии до 10м. Быстро включить фоновую музыку, послушать подкаст или аудиокнигу больше не проблема — достаточно один раз «познакомить» смартфон с акустической системой, после чего весь процесс будет занимать считаные секунды. Раскройте свои таланты исполнителя, подключив микрофон к колонке. Настройте желаемую громкость звучания голоса на панели управления. Легкое эхо придаст ясность и дополнительный объем вокалу. Порадуйте близких живым звучанием любимых мелодий!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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