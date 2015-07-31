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Joy Division - Substance (0825646183937) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Joy Division - Substance (0825646183937) виниловая пластинка

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Joy Division - Substance (0825646183937) виниловая пластинка - фото 1
Joy Division - Substance (0825646183937) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
31.07.2015
Исполнитель
Joy Division
Альбом (сингл)
SUBSTANCE 1977-1980
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Joy Division - Substance (0825646183937) виниловая пластинка - фото 1
  • Joy Division - Substance (0825646183937) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 99017
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Коллекция JOY DIVISION
filter_none Товар входит в коллекцию JOY DIVISION

Коллекция JOY DIVISION


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Лэйбл
Warner Music
Barcode
8.26E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
31.07.2015
Исполнитель
Joy Division
Альбом (сингл)
SUBSTANCE 1977-1980
Ремастированное издание
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Joy Division - Substance (0825646183937) виниловая пластинка

Track List

A1Warsaw
A2Leaders Of Men
A3Digital
A4Autosuggestion
A5Transmission
B1She’s Lost Control
B2Incubation
B3Dead Souls
B4Atmosphere
B5Love Will Tear Us Apart
C1No Love Lost
C2Failures
C3Glass
C4From Safety To Where
D1Novelty
D2Komakino
D4As You Said
D3These Days
D5Love Will Tear Us Apart (Pennine Version)

Отзывы о товаре Joy Division - Substance (0825646183937) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Лэйбл
Warner Music
Barcode
8.26E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
31.07.2015
Исполнитель
Joy Division
Альбом (сингл)
SUBSTANCE 1977-1980
Ремастированное издание
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Warsaw
A2Leaders Of Men
A3Digital
A4Autosuggestion
A5Transmission
B1She’s Lost Control
B2Incubation
B3Dead Souls
B4Atmosphere
B5Love Will Tear Us Apart
C1No Love Lost
C2Failures
C3Glass
C4From Safety To Where
D1Novelty
D2Komakino
D4As You Said
D3These Days
D5Love Will Tear Us Apart (Pennine Version)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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