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Joy Division - Closer (0825646183913) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Joy Division - Closer (0825646183913) виниловая пластинка

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Joy Division - Closer (0825646183913) виниловая пластинка - фото 1
Joy Division - Closer (0825646183913) виниловая пластинка - фото 2
Joy Division - Closer (0825646183913) виниловая пластинка - фото 3
Joy Division - Closer (0825646183913) виниловая пластинка - фото 4
Joy Division - Closer (0825646183913) виниловая пластинка - фото 5
Joy Division - Closer (0825646183913) виниловая пластинка - фото 6
Joy Division - Closer (0825646183913) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.06.2015
Исполнитель
Joy Division
Альбом (сингл)
CLOSER
Жанр
Post Punk
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Joy Division - Closer (0825646183913) виниловая пластинка - фото 1
  • Joy Division - Closer (0825646183913) виниловая пластинка - фото 2
  • Joy Division - Closer (0825646183913) виниловая пластинка - фото 3
  • Joy Division - Closer (0825646183913) виниловая пластинка - фото 4
  • Joy Division - Closer (0825646183913) виниловая пластинка - фото 5
  • Joy Division - Closer (0825646183913) виниловая пластинка - фото 6
  • Joy Division - Closer (0825646183913) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 99015
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Joy Division - Closer (0825646183913) виниловая пластинка
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция JOY DIVISION
filter_none Товар входит в коллекцию JOY DIVISION

Коллекция JOY DIVISION


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
8.26E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.06.2015
Исполнитель
Joy Division
Альбом (сингл)
CLOSER
Жанр
Post Punk
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х1
Вес, г.
300

Описание товара Joy Division - Closer (0825646183913) виниловая пластинка

Track List

A1Atrocity Exhibition
A2Isolation
A3Passover
A4Colony
A5A Means To An End
B1Heart And Soul
B2Twenty Four Hours
B3The Eternal
B4Decades

Отзывы о товаре Joy Division - Closer (0825646183913) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
8.26E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.06.2015
Исполнитель
Joy Division
Альбом (сингл)
CLOSER
Жанр
Post Punk
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Atrocity Exhibition
A2Isolation
A3Passover
A4Colony
A5A Means To An End
B1Heart And Soul
B2Twenty Four Hours
B3The Eternal
B4Decades
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Joy Division - Closer (0825646183913) виниловая пластинка - купить по цене 3390 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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