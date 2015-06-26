Joy Division - Closer (0825646183913) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.06.2015
Исполнитель
Joy Division
Альбом (сингл)
CLOSER
Жанр
Post Punk
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб.
В наличии
Код товара: 99015
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3 390 руб.
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Коллекция JOY DIVISION
Коллекция JOY DIVISION
-
В наличииЦена 3 390 руб.848 руб. в СплитJoy Division - Closer (0825646183913) виниловая пластинка
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
8.26E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.06.2015
Исполнитель
Joy Division
Альбом (сингл)
CLOSER
Жанр
Post Punk
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х1
Вес, г.
300
Описание товара Joy Division - Closer (0825646183913) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Atrocity Exhibition
|A2
|Isolation
|A3
|Passover
|A4
|Colony
|A5
|A Means To An End
|B1
|Heart And Soul
|B2
|Twenty Four Hours
|B3
|The Eternal
|B4
|Decades
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
8.26E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.06.2015
Исполнитель
Joy Division
Альбом (сингл)
CLOSER
Жанр
Post Punk
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Atrocity Exhibition
|A2
|Isolation
|A3
|Passover
|A4
|Colony
|A5
|A Means To An End
|B1
|Heart And Soul
|B2
|Twenty Four Hours
|B3
|The Eternal
|B4
|Decades
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Joy Division - Closer (0825646183913) виниловая пластинка - купить по цене 3390 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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