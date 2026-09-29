Eagles - Desperado (Remastered) (0081227961664) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Eagles
Альбом (сингл)
Desperado (Remastered)
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 98798
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227961664]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Eagles
Альбом (сингл)
Desperado (Remastered)
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Doolin-Dalton, Twenty-One, Out Of Control, Tequila Sunrise, Desperado, Certain Kind Of Fool, Doolin-Dalton (Instrumental), Outlaw Man, Saturday Night, Bitter Creek, Doolin-Dalton/Desperado (Reprise)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Eagles - Desperado (Remastered) (0081227961664) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Doolin-Dalton
|3:26
|A2
|Twenty-One
|2:11
|A3
|Out Of Control
|3:04
|A4
|Tequila Sunrise
|2:52
|A5
|Desperado
|3:33
|B1
|Certain Kind Of Fool
|3:02
|B2
|Doolin-Dalton (Instrumental)
|0:48
|B3
|Outlaw Man
|3:34
|B4
|Saturday Night
|3:20
|B5
|Bitter Creek
|5:00
|B6
|Doolin-Dalton/Desperado (Reprise)
|4:50
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227961664]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Eagles
Альбом (сингл)
Desperado (Remastered)
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Doolin-Dalton, Twenty-One, Out Of Control, Tequila Sunrise, Desperado, Certain Kind Of Fool, Doolin-Dalton (Instrumental), Outlaw Man, Saturday Night, Bitter Creek, Doolin-Dalton/Desperado (Reprise)
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Track List
|A1
|Doolin-Dalton
|3:26
|A2
|Twenty-One
|2:11
|A3
|Out Of Control
|3:04
|A4
|Tequila Sunrise
|2:52
|A5
|Desperado
|3:33
|B1
|Certain Kind Of Fool
|3:02
|B2
|Doolin-Dalton (Instrumental)
|0:48
|B3
|Outlaw Man
|3:34
|B4
|Saturday Night
|3:20
|B5
|Bitter Creek
|5:00
|B6
|Doolin-Dalton/Desperado (Reprise)
|4:50
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Eagles - Desperado (Remastered) (0081227961664) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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