Dream Theater - Octavarium (0081227965617) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
OCTAVARIUM
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 130 руб.
В наличии
Код товара: 98777
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Загружаем...
5 130 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227965617]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
OCTAVARIUM
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
The Root Of All Evil, VI Ready, VII Remove, The Answer Lies Within, These Walls, I Walk B, Panic Attack, Never Enough, Sacrificed Sons Octavarium, I Someone Like Him, II Medicate (Awakening), III Full Circle, IV Intervals, V Razor's Edge
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Dream Theater - Octavarium (0081227965617) виниловая пластинка
Track List
|The Root Of All Evil
|(8:07)
|A1.VI
|Ready
|A1.VII
|Remove
|A2
|The Answer Lies Within
|5:20
|A3
|These Walls
|6:59
|B1
|I Walk Beside You
|4:29
|B2
|Panic Attack
|7:16
|C1
|Never Enough
|6:33
|C2
|Sacrificed Sons
|10:42
|Octavarium
|(24:00)
|D1.I
|Someone Like Him
|D1.II
|Medicate (Awakening)
|D1.III
|Full Circle
|D1.IV
|Intervals
|D1.V
|Razor's Edge
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227965617]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
OCTAVARIUM
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
The Root Of All Evil, VI Ready, VII Remove, The Answer Lies Within, These Walls, I Walk B, Panic Attack, Never Enough, Sacrificed Sons Octavarium, I Someone Like Him, II Medicate (Awakening), III Full Circle, IV Intervals, V Razor's Edge
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|The Root Of All Evil
|(8:07)
|A1.VI
|Ready
|A1.VII
|Remove
|A2
|The Answer Lies Within
|5:20
|A3
|These Walls
|6:59
|B1
|I Walk Beside You
|4:29
|B2
|Panic Attack
|7:16
|C1
|Never Enough
|6:33
|C2
|Sacrificed Sons
|10:42
|Octavarium
|(24:00)
|D1.I
|Someone Like Him
|D1.II
|Medicate (Awakening)
|D1.III
|Full Circle
|D1.IV
|Intervals
|D1.V
|Razor's Edge
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Достоинства:
Изначально данный альбом вышел в 2005 году только на СД. Данное переиздание 2013 года является первым на виниле. Вот такой своеобразный первопресс. Все на высочайшем уровне, и музыкально, и в части продакшена. Создатели прогрессив-металла не выпускают плохих пластинок. Пред-пред-последний диск ДТ с великим Майком Портным за барабанами
Недостатки:
Нет
Комментарий:
8 песен разбросаны по четырем сторонам двойного 180-гр черного винила. Музыкально диск несколько проще предыдущих релизов группы, упор сделан на песенные структуры средней длины. Но только на сторонах А, В и С. Словно дорвавшись, кодой ДТ выдает заглавный трек продолжительностью 24 минуты, разлив его 5 частей на всю сторону D. Великолепно!!!
Dream Theater - Octavarium (0081227965617) виниловая пластинка - купить по цене 5130 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Dream Theater - Octavarium (0081227965617) виниловая пластинка
Достоинства:
Изначально данный альбом вышел в 2005 году только на СД. Данное переиздание 2013 года является первым на виниле. Вот такой своеобразный первопресс. Все на высочайшем уровне, и музыкально, и в части продакшена. Создатели прогрессив-металла не выпускают плохих пластинок. Пред-пред-последний диск ДТ с великим Майком Портным за барабанами
Недостатки:
Нет
Комментарий:
8 песен разбросаны по четырем сторонам двойного 180-гр черного винила. Музыкально диск несколько проще предыдущих релизов группы, упор сделан на песенные структуры средней длины. Но только на сторонах А, В и С. Словно дорвавшись, кодой ДТ выдает заглавный трек продолжительностью 24 минуты, разлив его 5 частей на всю сторону D. Великолепно!!!