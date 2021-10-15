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Dream Theater - Octavarium (0081227965617) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Dream Theater - Octavarium (0081227965617) виниловая пластинка

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Dream Theater - Octavarium (0081227965617) виниловая пластинка - фото 1
Dream Theater - Octavarium (0081227965617) виниловая пластинка - фото 2
Dream Theater - Octavarium (0081227965617) виниловая пластинка - фото 3
Dream Theater - Octavarium (0081227965617) виниловая пластинка - фото 4
Dream Theater - Octavarium (0081227965617) виниловая пластинка - фото 5
Dream Theater - Octavarium (0081227965617) виниловая пластинка - фото 6
Dream Theater - Octavarium (0081227965617) виниловая пластинка - фото 7
Dream Theater - Octavarium (0081227965617) виниловая пластинка - фото 8
Dream Theater - Octavarium (0081227965617) виниловая пластинка - фото 9
Dream Theater - Octavarium (0081227965617) виниловая пластинка - фото 10
Dream Theater - Octavarium (0081227965617) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
OCTAVARIUM
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dream Theater - Octavarium (0081227965617) виниловая пластинка - фото 1
  • Dream Theater - Octavarium (0081227965617) виниловая пластинка - фото 2
  • Dream Theater - Octavarium (0081227965617) виниловая пластинка - фото 3
  • Dream Theater - Octavarium (0081227965617) виниловая пластинка - фото 4
  • Dream Theater - Octavarium (0081227965617) виниловая пластинка - фото 5
  • Dream Theater - Octavarium (0081227965617) виниловая пластинка - фото 6
  • Dream Theater - Octavarium (0081227965617) виниловая пластинка - фото 7
  • Dream Theater - Octavarium (0081227965617) виниловая пластинка - фото 8
  • Dream Theater - Octavarium (0081227965617) виниловая пластинка - фото 9
  • Dream Theater - Octavarium (0081227965617) виниловая пластинка - фото 10
  • Dream Theater - Octavarium (0081227965617) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 130 руб. 
Начислим 168 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 98777
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Dream Theater - Octavarium (0081227965617) виниловая пластинка
5 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227965617]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
OCTAVARIUM
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
The Root Of All Evil, VI Ready, VII Remove, The Answer Lies Within, These Walls, I Walk B, Panic Attack, Never Enough, Sacrificed Sons Octavarium, I Someone Like Him, II Medicate (Awakening), III Full Circle, IV Intervals, V Razor's Edge
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dream Theater - Octavarium (0081227965617) виниловая пластинка

Track List

The Root Of All Evil(8:07)
A1.VIReady
A1.VIIRemove
A2The Answer Lies Within5:20
A3These Walls6:59
B1I Walk Beside You4:29
B2Panic Attack7:16
C1Never Enough6:33
C2Sacrificed Sons10:42
Octavarium(24:00)
D1.ISomeone Like Him
D1.IIMedicate (Awakening)
D1.IIIFull Circle
D1.IVIntervals
D1.VRazor's Edge



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Dream Theater - Octavarium (0081227965617) виниловая пластинка

15.10.2021
Кирилл

Достоинства:
Изначально данный альбом вышел в 2005 году только на СД. Данное переиздание 2013 года является первым на виниле. Вот такой своеобразный первопресс. Все на высочайшем уровне, и музыкально, и в части продакшена. Создатели прогрессив-металла не выпускают плохих пластинок. Пред-пред-последний диск ДТ с великим Майком Портным за барабанами

Недостатки:
Нет

Комментарий:
8 песен разбросаны по четырем сторонам двойного 180-гр черного винила. Музыкально диск несколько проще предыдущих релизов группы, упор сделан на песенные структуры средней длины. Но только на сторонах А, В и С. Словно дорвавшись, кодой ДТ выдает заглавный трек продолжительностью 24 минуты, разлив его 5 частей на всю сторону D. Великолепно!!!



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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227965617]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
OCTAVARIUM
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
The Root Of All Evil, VI Ready, VII Remove, The Answer Lies Within, These Walls, I Walk B, Panic Attack, Never Enough, Sacrificed Sons Octavarium, I Someone Like Him, II Medicate (Awakening), III Full Circle, IV Intervals, V Razor's Edge
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

The Root Of All Evil(8:07)
A1.VIReady
A1.VIIRemove
A2The Answer Lies Within5:20
A3These Walls6:59
B1I Walk Beside You4:29
B2Panic Attack7:16
C1Never Enough6:33
C2Sacrificed Sons10:42
Octavarium(24:00)
D1.ISomeone Like Him
D1.IIMedicate (Awakening)
D1.IIIFull Circle
D1.IVIntervals
D1.VRazor's Edge


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы
15.10.2021
Кирилл

Достоинства:
Изначально данный альбом вышел в 2005 году только на СД. Данное переиздание 2013 года является первым на виниле. Вот такой своеобразный первопресс. Все на высочайшем уровне, и музыкально, и в части продакшена. Создатели прогрессив-металла не выпускают плохих пластинок. Пред-пред-последний диск ДТ с великим Майком Портным за барабанами

Недостатки:
Нет

Комментарий:
8 песен разбросаны по четырем сторонам двойного 180-гр черного винила. Музыкально диск несколько проще предыдущих релизов группы, упор сделан на песенные структуры средней длины. Но только на сторонах А, В и С. Словно дорвавшись, кодой ДТ выдает заглавный трек продолжительностью 24 минуты, разлив его 5 частей на всю сторону D. Великолепно!!!


Dream Theater - Octavarium (0081227965617) виниловая пластинка - купить по цене 5130 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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