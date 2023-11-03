Michael Buble - To Be Loved (0093624943587) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 160 руб.
В наличии
Код товара: 98611
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 160 руб.
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Коллекция BUBLE, MICHAEL
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Michael Buble - To Be Loved (0093624943587) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Michael Buble – You Make Me Feel So Young
|A2
|Michael Buble – It's A Beautiful Day
|A3
|Michael Buble – To Love Somebody
|A4
|Michael Buble – Who's Lovin' You
|A5
|Michael Buble, Reese Witherspoon – Something Stupid
|A6
|Michael Buble – Come Dance With Me
|A7
|Michael Buble – Close Your Eyes
|B1
|Michael Buble, Bryan Adams – After All
|B2
|Michael Buble, Naturally 7 – Have I Told You Lately That I Love You
|B3
|Michael Buble – To Be Loved
|B4
|Michael Buble – You've Got A Friend In Me
|B5
|Michael Buble, The Puppini Sisters – Nevertheless (I'm In Love With You)
|B6
|Michael Buble – I Got It Easy
|B7
|Michael Buble – Young At Heart
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Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Michael Buble – You Make Me Feel So Young
|A2
|Michael Buble – It's A Beautiful Day
|A3
|Michael Buble – To Love Somebody
|A4
|Michael Buble – Who's Lovin' You
|A5
|Michael Buble, Reese Witherspoon – Something Stupid
|A6
|Michael Buble – Come Dance With Me
|A7
|Michael Buble – Close Your Eyes
|B1
|Michael Buble, Bryan Adams – After All
|B2
|Michael Buble, Naturally 7 – Have I Told You Lately That I Love You
|B3
|Michael Buble – To Be Loved
|B4
|Michael Buble – You've Got A Friend In Me
|B5
|Michael Buble, The Puppini Sisters – Nevertheless (I'm In Love With You)
|B6
|Michael Buble – I Got It Easy
|B7
|Michael Buble – Young At Heart
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Альбом для приятного вечера. Оформление простое, но вопросов к самой пластинке нет, без щелчков и шумов
Комментарий:
Доволен. Доставка как всегда быстро
Достоинства:
Отличный альбом, прекрасного исполнителя.
Звук отличный.
Недостатки:
Нет
Достоинства:
отличная запись, качественное изготовление.
Недостатки:
не обнаружил, могли антистатическим пакетом укомплектовать.
Комментарий:
Ведущий современный исполнитель репертуара Great American Songbook, обладатель нескольких премий («Грэмми» и Juno Awards). Приятный вокал и стиль музыки.
Michael Buble - To Be Loved (0093624943587) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4160 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Michael Buble - To Be Loved (0093624943587) виниловая пластинка
Достоинства:
Альбом для приятного вечера. Оформление простое, но вопросов к самой пластинке нет, без щелчков и шумов
Комментарий:
Доволен. Доставка как всегда быстро
Достоинства:
Отличный альбом, прекрасного исполнителя.
Звук отличный.
Недостатки:
Нет
Достоинства:
отличная запись, качественное изготовление.
Недостатки:
не обнаружил, могли антистатическим пакетом укомплектовать.
Комментарий:
Ведущий современный исполнитель репертуара Great American Songbook, обладатель нескольких премий («Грэмми» и Juno Awards). Приятный вокал и стиль музыки.