Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
8(495)137-52-98
Поиск по сайту
Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сварочный аппарат инверторный Сварог ARC 250 (R112)

Артикул: 95940
  • Сварочный аппарат инверторный Сварог ARC 250 (R112) - фото 1
  • Сварочный аппарат инверторный Сварог ARC 250 (R112) - фото 2
Сварочный аппарат инверторный Сварог ARC 250 (R112) - фото 1
Сварочный аппарат инверторный Сварог ARC 250 (R112) - фото 2
25 999 руб. 
28 600 руб. 
Купить
+ 70 КэтКоинов
Артикул: 95940
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 60 месяцев
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендСварог
Тип товараСварочный инвертор
Макс. сварочный ток при непрерывной работе220 А
Мощность7 кВт
Питаниеинвертор
Плазменная резканет
Продолжительность включения при максимальном токе6 мин.
Рекомендуемая мощность генератора4.2 кВт
Степень защитыIP23
Температурный диапазон работыот 40°C до -5°C
Тип выходного токапостоянный
Типы сваркиручная дуговая сварка (MMA)
Форсаж дугиесть
Высота, см48
Длина, см35.5
Ширина, см20.5
Вес, кг15.5
мощность - 7 кВт, тип сварки - ручная дуговая, периодичность работы при максимальной нагрузке - 60%


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Сварочный аппарат инверторный Сварог ARC 250 (R112) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 25999 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Москве

8 (495) 137-52-98

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...