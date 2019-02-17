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Сварочная маска Ресанта МС-4

(1)
Артикул: 35656
Сварочная маска Ресанта МС-4
1 340 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 35656
В наличии
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БрендРесанта
Тип товараСварочная маска
Автоматическое включениеда
Максимальная степень затемненности13 DIN
Минимальная степень затемненности9 DIN
Вес, кг0,43
Высота экрана90
Ширина экрана22

Сварочная маска Ресанта МС-4 защищает лицо и глаза от ярких вспышек, искр, брызг расплавленного металла во время проведения сварочных работ. Автоматическое затемнение маски происходит через 0,1 мс при возникновении сварочной дуги и быстро восстанавливается в исходное состояние при ее отсутствии.

Характеристики:

  • Модель светофильтра:ТСК-2101;
  • Размеры смотрового окна: 90х22 мм;
  • Пропускание ультрафиолета: ≤0,00006% на λ=313 нм; ≤0,00006% при λ=365нм;
  • Пропускание ИК-излучения: ≤0,003% при λ от 780нм до 1300нм; ≤0,009% при λ от 1300 до 2000нм;
  • Светлое состояние: DIN 4;
  • Темное состояние: DIN 11;
  • Время переключения: 0,1 мс (при +23 °С);
  • Задержка открытия: 0,5 с;
  • Чувствительность сенсора: постоянная.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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17.02.2019
Достоинства:
Отличная масска

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Отличная маска советуювсем

Самовывоз невозможен
Сварочная маска Ресанта МС-4 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1340 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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