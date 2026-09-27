Сварочный полуавтомат MIG/MAG 200A DEKO DKWM200A PRO
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сварочный инвертор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 604624
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сварочный инвертор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х28х20
Вес, кг.
5.2
Описание товара Сварочный полуавтомат MIG/MAG 200A DEKO DKWM200A PRO
Сварочный полуавтомат DEKO DKWM200A PRO подойдет для выполнения сварочных операций на производстве, строительной площадке или в домашней мастерской. Модель удобно переносить с собой за счет наличия эргономичной рукоятки. Информативная панель упрощает контроль за устройством и помогает точно настроить рабочие параметры. Прочный корпус обеспечивает надежную защиту от повреждений.
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Сварочный полуавтомат DEKO DKWM200A PRO подойдет для выполнения сварочных операций на производстве, строительной площадке или в домашней мастерской. Модель удобно переносить с собой за счет наличия эргономичной рукоятки. Информативная панель упрощает контроль за устройством и помогает точно настроить рабочие параметры. Прочный корпус обеспечивает надежную защиту от повреждений.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы, ручные дуговые mma
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы, ручные дуговые mma
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