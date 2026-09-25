Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94309, MIG-160, 160 А, ПВ 60%, катушка 5 кг
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Характеристики
Описание товара Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94309, MIG-160, 160 А, ПВ 60%, катушка 5 кг
Инверторный аппарат полуавтоматической сварки Denzel MIG-160 94309 совместим с катушками массой до 5 кг, работает со максимальным сварочным током 160 A, продолжительность включения составляет 60%. Возможна сварка в среде защитного газа (MIG), порошковой проволокой (FCAW), аргонодуговая сварка неплавящимся электродом (Lift TIG, горелка приобретается отдельно), а также ручная дуговая сварка покрытым электродом (MMA).
Аппарат разработан с использованием передовой инверторной технологии IGBT и обеспечивает высокий КПД при низком энергопотреблении. Способен работать при нестабильном напряжении в сети электропитания. Синергетическое управление облегчает сварочный процесс: напряжение устанавливается автоматически в соответствии с заданным сварочным током.
Преимущества
- Функции 2T/4T — можно выбрать оптимальный режим для формирования коротких швов и работы в труднодоступных местах, а также для выполнения длинных швов.
- Ручная корректировка напряжения — заданное значение можно менять в диапазоне +/-5 В.
- Режим VRD для сварки MMA — работа с пониженным напряжением холостого хода обеспечивает безопасность пользователя во время перерыва или при замене электрода.
- Широкий выбор расходников — аппарат совместим с катушками со сварочной проволокой массой от 1 до 5 кг.
- Простое подключение горелки MIG — производитель предусмотрел универсальный разъем EURO.
- Высокое качество выполняемых работ — можно выбрать оптимальные параметры скорости сварки, вылета проволоки и потока защитного газа.
- Удобная эксплуатация — световой индикатор свидетельствует о включении электропитания.
- Стабильная подача газа — предусмотрено питание обогрева редуктора газового баллона.
- Удобный контроль рабочих параметров — на двух дисплеях отображаются значения заданного и текущего напряжения, а также установленного и сварочного тока.
- Контроль готовности к работе — режим GAS предназначен для проверки подачи газа, режим WIRE
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Инверторный аппарат полуавтоматической сварки Denzel MIG-160 94309 совместим с катушками массой до 5 кг, работает со максимальным сварочным током 160 A, продолжительность включения составляет 60%. Возможна сварка в среде защитного газа (MIG), порошковой проволокой (FCAW), аргонодуговая сварка неплавящимся электродом (Lift TIG, горелка приобретается отдельно), а также ручная дуговая сварка покрытым электродом (MMA).
Аппарат разработан с использованием передовой инверторной технологии IGBT и обеспечивает высокий КПД при низком энергопотреблении. Способен работать при нестабильном напряжении в сети электропитания. Синергетическое управление облегчает сварочный процесс: напряжение устанавливается автоматически в соответствии с заданным сварочным током.
Преимущества
- Функции 2T/4T — можно выбрать оптимальный режим для формирования коротких швов и работы в труднодоступных местах, а также для выполнения длинных швов.
- Ручная корректировка напряжения — заданное значение можно менять в диапазоне +/-5 В.
- Режим VRD для сварки MMA — работа с пониженным напряжением холостого хода обеспечивает безопасность пользователя во время перерыва или при замене электрода.
- Широкий выбор расходников — аппарат совместим с катушками со сварочной проволокой массой от 1 до 5 кг.
- Простое подключение горелки MIG — производитель предусмотрел универсальный разъем EURO.
- Высокое качество выполняемых работ — можно выбрать оптимальные параметры скорости сварки, вылета проволоки и потока защитного газа.
- Удобная эксплуатация — световой индикатор свидетельствует о включении электропитания.
- Стабильная подача газа — предусмотрено питание обогрева редуктора газового баллона.
- Удобный контроль рабочих параметров — на двух дисплеях отображаются значения заданного и текущего напряжения, а также установленного и сварочного тока.
- Контроль готовности к работе — режим GAS предназначен для проверки подачи газа, режим WIRE
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы, ручные дуговые mma
Отзывы о товаре Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94309, MIG-160, 160 А, ПВ 60%, катушка 5 кг