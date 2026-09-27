Top.Mail.Ru
Сварочный полуавтомат MIG/MAG 250А DEKO DKWM250A PRO купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сварочный полуавтомат MIG/MAG 250А DEKO DKWM250A PRO

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Сварочный полуавтомат MIG/MAG 250А DEKO DKWM250A PRO - фото 1
Сварочный полуавтомат MIG/MAG 250А DEKO DKWM250A PRO - фото 2
Сварочный полуавтомат MIG/MAG 250А DEKO DKWM250A PRO - фото 3
Сварочный полуавтомат MIG/MAG 250А DEKO DKWM250A PRO - фото 4
Сварочный полуавтомат MIG/MAG 250А DEKO DKWM250A PRO - фото 5
Сварочный полуавтомат MIG/MAG 250А DEKO DKWM250A PRO - фото 6
Сварочный полуавтомат MIG/MAG 250А DEKO DKWM250A PRO - фото 7
Сварочный полуавтомат MIG/MAG 250А DEKO DKWM250A PRO - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сварочный инвертор
Степень защиты
IP21S
Типы сварки
сварка порошковой проволокой без газа (FCAW)
  • Сварочный полуавтомат MIG/MAG 250А DEKO DKWM250A PRO - фото 1
  • Сварочный полуавтомат MIG/MAG 250А DEKO DKWM250A PRO - фото 2
  • Сварочный полуавтомат MIG/MAG 250А DEKO DKWM250A PRO - фото 3
  • Сварочный полуавтомат MIG/MAG 250А DEKO DKWM250A PRO - фото 4
  • Сварочный полуавтомат MIG/MAG 250А DEKO DKWM250A PRO - фото 5
  • Сварочный полуавтомат MIG/MAG 250А DEKO DKWM250A PRO - фото 6
  • Сварочный полуавтомат MIG/MAG 250А DEKO DKWM250A PRO - фото 7
  • Сварочный полуавтомат MIG/MAG 250А DEKO DKWM250A PRO - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 604625
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEKO
Тип товара
Сварочный инвертор
Степень защиты
IP21S
Типы сварки
сварка порошковой проволокой без газа (FCAW)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х35х23
Вес, кг.
10.4

Описание товара Сварочный полуавтомат MIG/MAG 250А DEKO DKWM250A PRO

Сварочный аппарат DEKO DKWM250A PRO предназначен для создания прочных неразъемных соединений в металлических изделиях на строительных площадках и в быту. Он обладает компактными габаритами и эргономичной ручкой для удобного перемещения. Сварочный аппарат предусматривает полуавтоматическую и ручную дуговую сварку с использованием газа или без него. Ток позволяется регулировать в диапазоне 40-250 А в зависимости от толщины металла. С помощью поворотных переключателей и цифрового дисплея можно настраивать рабочие параметры. Технология защиты от перегрузок автоматически отключает оборудование DEKO DKWM250A PRO при критической нагрузке и гарантирует стабильность в эксплуатации.



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы, ручные дуговые mma

Отзывы о товаре Сварочный полуавтомат MIG/MAG 250А DEKO DKWM250A PRO




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DEKO
Тип товара
Сварочный инвертор
Степень защиты
IP21S
Типы сварки
сварка порошковой проволокой без газа (FCAW)
Страна производитель
Китай
Описание
Сварочный аппарат DEKO DKWM250A PRO предназначен для создания прочных неразъемных соединений в металлических изделиях на строительных площадках и в быту. Он обладает компактными габаритами и эргономичной ручкой для удобного перемещения. Сварочный аппарат предусматривает полуавтоматическую и ручную дуговую сварку с использованием газа или без него. Ток позволяется регулировать в диапазоне 40-250 А в зависимости от толщины металла. С помощью поворотных переключателей и цифрового дисплея можно настраивать рабочие параметры. Технология защиты от перегрузок автоматически отключает оборудование DEKO DKWM250A PRO при критической нагрузке и гарантирует стабильность в эксплуатации.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы, ручные дуговые mma
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сварочный полуавтомат MIG/MAG 250А DEKO DKWM250A PRO - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...