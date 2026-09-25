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Полуавтомат сварочный ЗУБР СИНЕРГИЯ, MIG / MAG, FCAW, MMA, TIG, 210 А, с газом / без газа, горелка ПСГ-220 (ПСГ-М7-210) купить с доставкой в Москве
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Полуавтомат сварочный ЗУБР СИНЕРГИЯ, MIG / MAG, FCAW, MMA, TIG, 210 А, с газом / без газа, горелка ПСГ-220 (ПСГ-М7-210)

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Полуавтомат сварочный ЗУБР СИНЕРГИЯ, MIG / MAG, FCAW, MMA, TIG, 210 А, с газом / без газа, горелка ПСГ-220 (ПСГ-М7-210) - фото 1
Полуавтомат сварочный ЗУБР СИНЕРГИЯ, MIG / MAG, FCAW, MMA, TIG, 210 А, с газом / без газа, горелка ПСГ-220 (ПСГ-М7-210) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сварочный полуавтомат
Мощность
5475
Степень защиты
IP21S
Мин. диаметр электрода
1.6
Мах. диаметр электрода
5
Max ток
34
Наличие сетевой вилки
Да
  • Полуавтомат сварочный ЗУБР СИНЕРГИЯ, MIG / MAG, FCAW, MMA, TIG, 210 А, с газом / без газа, горелка ПСГ-220 (ПСГ-М7-210) - фото 1
  • Полуавтомат сварочный ЗУБР СИНЕРГИЯ, MIG / MAG, FCAW, MMA, TIG, 210 А, с газом / без газа, горелка ПСГ-220 (ПСГ-М7-210) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 470 руб. 
Начислим 264 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730052
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Полуавтомат сварочный ЗУБР СИНЕРГИЯ, MIG / MAG, FCAW, MMA, TIG, 210 А, с газом / без газа, горелка ПСГ-220 (ПСГ-М7-210)
16 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Сварочный полуавтомат
Мощность
5475
Степень защиты
IP21S
Мин. диаметр электрода
1.6
Мах. диаметр электрода
5
Max ток
34
Наличие сетевой вилки
Да
Габариты без упаковки
46?31?36 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х36х31
Вес, кг.
12.25

Описание товара Полуавтомат сварочный ЗУБР СИНЕРГИЯ, MIG / MAG, FCAW, MMA, TIG, 210 А, с газом / без газа, горелка ПСГ-220 (ПСГ-М7-210)

Универсальный сварочный полуавтомат инверторного типа с синергетическим управлением, цифровым дисплеем и функциями MMA и TIG сварки, позволяющий производить качественную и комфортную сварку сталей как в среде защитного газа, так и самозащитной порошковой проволокой без газа, сварку штучными покрытыми электродами и сварку неплавящимся электродом в среде инертного газа. Современные электронные компоненты, автоматический подбор сварочных параметров позволят с легкостью провести все необходимые сварочные работы в быту, автомастерской или на стройплощадке.



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Отзывы о товаре Полуавтомат сварочный ЗУБР СИНЕРГИЯ, MIG / MAG, FCAW, MMA, TIG, 210 А, с газом / без газа, горелка ПСГ-220 (ПСГ-М7-210)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Сварочный полуавтомат
Мощность
5475
Степень защиты
IP21S
Мин. диаметр электрода
1.6
Мах. диаметр электрода
5
Max ток
34
Наличие сетевой вилки
Да
Габариты без упаковки
46?31?36 см
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальный сварочный полуавтомат инверторного типа с синергетическим управлением, цифровым дисплеем и функциями MMA и TIG сварки, позволяющий производить качественную и комфортную сварку сталей как в среде защитного газа, так и самозащитной порошковой проволокой без газа, сварку штучными покрытыми электродами и сварку неплавящимся электродом в среде инертного газа. Современные электронные компоненты, автоматический подбор сварочных параметров позволят с легкостью провести все необходимые сварочные работы в быту, автомастерской или на стройплощадке.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы, ручные дуговые mma
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полуавтомат сварочный ЗУБР СИНЕРГИЯ, MIG / MAG, FCAW, MMA, TIG, 210 А, с газом / без газа, горелка ПСГ-220 (ПСГ-М7-210) - этот товар вы можете купить по цене 16470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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