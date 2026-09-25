Аппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94329, ITIG-200 DС Pulse Cold Weld, 200 А, ПВ 60%
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Характеристики
Описание товара Аппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94329, ITIG-200 DС Pulse Cold Weld, 200 А, ПВ 60%
Инверторный аппарат аргонодуговой сварки Denzel ITIG-200 DC Pulse Cold Weld 94329 работает с максимальным сварочным током 200 А, продолжительность включения составляет 60%. Позволяет работать с использованием постоянного тока, в том числе в импульсном режиме, поэтому подходит для сварки стали и ее сплавов, меди и других цветных металлов. Используется для аргонодуговой сварки неплавящимся электродом (TIG) и MMA-сварки покрытым электродом диаметром до 4-5 мм. Доступны следующие режимы TIG-сварки: сварка на постоянном токе DC, сварка импульсным постоянным током PULS DC.,Сварочный аппарат изготовлен с использованием передовой технологии IGBT, обеспечивает стабильный сварочный ток и высокий КПД в течение всего срока службы, способен работать с очень тонким металлом.
Преимущества
- Двойная защита — в случае перегрузки по току и перегрева загорается индикатор, аппарат автоматически отключается для предотвращения поломки.
- Удобное управление — рабочие параметры отображаются на цифровом дисплее.
- Быстрый старт (Hot Start) — функция облегчает розжиг дуги и ускоряет начало работы.
- Антизалипание (AntiStick) — электрод легко отделятся от поверхности металла, что позволяет избежать осыпание обмазки.
- Безопасность — режим VRD обеспечивает работу с пониженным напряжением холостого хода, что особенно важно в условиях ограниченного пространства или повышенной влажности.
- Высокочастотный поджиг дуги — для начала работы в режиме TIG не требуется контакт свариваемой детали с вольфрамовым электродом, что обеспечивает высокое качество шва и уменьшает износ электрода.
- Сохранение настроек сварочного процесса — предусмотрено 5 слотов памяти для загрузки выбранных режимов и параметров циклограммы.
- Сварка тонкостенных материалов — минимальное значение сварочного тока в режиме TIG составляет 5 А.
- 2 режима работы горелки — формирование коротких швов и работа в труднодоступных местах (режим 2T), выполнение длинных шво
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Инверторный аппарат аргонодуговой сварки Denzel ITIG-200 DC Pulse Cold Weld 94329 работает с максимальным сварочным током 200 А, продолжительность включения составляет 60%. Позволяет работать с использованием постоянного тока, в том числе в импульсном режиме, поэтому подходит для сварки стали и ее сплавов, меди и других цветных металлов. Используется для аргонодуговой сварки неплавящимся электродом (TIG) и MMA-сварки покрытым электродом диаметром до 4-5 мм. Доступны следующие режимы TIG-сварки: сварка на постоянном токе DC, сварка импульсным постоянным током PULS DC.,Сварочный аппарат изготовлен с использованием передовой технологии IGBT, обеспечивает стабильный сварочный ток и высокий КПД в течение всего срока службы, способен работать с очень тонким металлом.
Преимущества
- Двойная защита — в случае перегрузки по току и перегрева загорается индикатор, аппарат автоматически отключается для предотвращения поломки.
- Удобное управление — рабочие параметры отображаются на цифровом дисплее.
- Быстрый старт (Hot Start) — функция облегчает розжиг дуги и ускоряет начало работы.
- Антизалипание (AntiStick) — электрод легко отделятся от поверхности металла, что позволяет избежать осыпание обмазки.
- Безопасность — режим VRD обеспечивает работу с пониженным напряжением холостого хода, что особенно важно в условиях ограниченного пространства или повышенной влажности.
- Высокочастотный поджиг дуги — для начала работы в режиме TIG не требуется контакт свариваемой детали с вольфрамовым электродом, что обеспечивает высокое качество шва и уменьшает износ электрода.
- Сохранение настроек сварочного процесса — предусмотрено 5 слотов памяти для загрузки выбранных режимов и параметров циклограммы.
- Сварка тонкостенных материалов — минимальное значение сварочного тока в режиме TIG составляет 5 А.
- 2 режима работы горелки — формирование коротких швов и работа в труднодоступных местах (режим 2T), выполнение длинных шво
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы, ручные дуговые mma
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