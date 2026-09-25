Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94313, MultiMIG-200DP Synergy Double Pulse, 200 А, ПВ 8
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Характеристики
Описание товара Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94313, MultiMIG-200DP Synergy Double Pulse, 200 А, ПВ 8
Инверторный аппарат полуавтоматической сварки Denzel MultiMIG-200DP Synergy Double Pulse 94313 предназначен для сварки алюминия и его сплавов, сварки нержавеющей стали и ее сплавов, в том числе тонколистовой работы на постоянном токе, а также в режимах Пульс и Двойной пульс.
Преимущества
- инновационная инверторная технология IGBT
- сварка MIG / MAG с функцией подачи газа и сварка безгазовой проволокой FCAW
- синергетические программы для различных типов стали
- мягкий старт — самоадаптивное заполнение кратера
- принудительная протяжка проволоки
- сварка TIG на постоянном токе
- сварка покрытым электродом (MMA)
- цветной ЖК-дисплей диагональю 3,5" с сенсорными кнопками выбора настроек
- подключение горелки Euro MIG
- устойчивость к колебаниям напряжения в сети электропитания
- работа с проволокой диаметром от 0,6 до 1,0 мм
- возможность работы с горелкой Spool gun
- возможность работы с катушками проволоки диаметром до 200 мм
- система охлаждения с 2-мя вентиляторами, включающимися автоматически при достижения заданных температур
- синергетические программы. При работе в режиме синергетической программы сварочный аппарат самостоятельно предложит наилучшее сочетание параметров для выбранного типа работ. Пользователь может внести свои корректировки в предложенную программу.
- Меню пользователя позволяет выбрать режим работы сварочного аппарата:
- синергетическая программа сварки черных металлов
- синергетическая программа сварки нержавеющих сталей
- синергетическая программа сварки алюминия
- сварка в режиме ручной настройки параметров
- сварка неплавящимся электродом (TIG lift)
- сварка штучным электродом (MMA)
Помимо базовых настроек, синергетические режимы работы имеют ряд дополнительных программ, позволяющих комфортно работать с металлами различной толщины, в различных пространственных положениях, и производи
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Инверторный аппарат полуавтоматической сварки Denzel MultiMIG-200DP Synergy Double Pulse 94313 предназначен для сварки алюминия и его сплавов, сварки нержавеющей стали и ее сплавов, в том числе тонколистовой работы на постоянном токе, а также в режимах Пульс и Двойной пульс.
Преимущества
- инновационная инверторная технология IGBT
- сварка MIG / MAG с функцией подачи газа и сварка безгазовой проволокой FCAW
- синергетические программы для различных типов стали
- мягкий старт — самоадаптивное заполнение кратера
- принудительная протяжка проволоки
- сварка TIG на постоянном токе
- сварка покрытым электродом (MMA)
- цветной ЖК-дисплей диагональю 3,5" с сенсорными кнопками выбора настроек
- подключение горелки Euro MIG
- устойчивость к колебаниям напряжения в сети электропитания
- работа с проволокой диаметром от 0,6 до 1,0 мм
- возможность работы с горелкой Spool gun
- возможность работы с катушками проволоки диаметром до 200 мм
- система охлаждения с 2-мя вентиляторами, включающимися автоматически при достижения заданных температур
- синергетические программы. При работе в режиме синергетической программы сварочный аппарат самостоятельно предложит наилучшее сочетание параметров для выбранного типа работ. Пользователь может внести свои корректировки в предложенную программу.
- Меню пользователя позволяет выбрать режим работы сварочного аппарата:
- синергетическая программа сварки черных металлов
- синергетическая программа сварки нержавеющих сталей
- синергетическая программа сварки алюминия
- сварка в режиме ручной настройки параметров
- сварка неплавящимся электродом (TIG lift)
- сварка штучным электродом (MMA)
Помимо базовых настроек, синергетические режимы работы имеют ряд дополнительных программ, позволяющих комфортно работать с металлами различной толщины, в различных пространственных положениях, и производи
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