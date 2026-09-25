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Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94313, MultiMIG-200DP Synergy Double Pulse, 200 А, ПВ 8 купить с доставкой в Москве
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Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94313, MultiMIG-200DP Synergy Double Pulse, 200 А, ПВ 8

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Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94313, MultiMIG-200DP Synergy Double Pulse, 200 А, ПВ 8 - фото 1
Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94313, MultiMIG-200DP Synergy Double Pulse, 200 А, ПВ 8 - фото 2
Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94313, MultiMIG-200DP Synergy Double Pulse, 200 А, ПВ 8 - фото 3
Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94313, MultiMIG-200DP Synergy Double Pulse, 200 А, ПВ 8 - фото 4
Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94313, MultiMIG-200DP Synergy Double Pulse, 200 А, ПВ 8 - фото 5
Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94313, MultiMIG-200DP Synergy Double Pulse, 200 А, ПВ 8 - фото 6
Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94313, MultiMIG-200DP Synergy Double Pulse, 200 А, ПВ 8 - фото 7
Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94313, MultiMIG-200DP Synergy Double Pulse, 200 А, ПВ 8 - фото 8
Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94313, MultiMIG-200DP Synergy Double Pulse, 200 А, ПВ 8 - фото 9
Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94313, MultiMIG-200DP Synergy Double Pulse, 200 А, ПВ 8 - фото 10
Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94313, MultiMIG-200DP Synergy Double Pulse, 200 А, ПВ 8 - фото 11
Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94313, MultiMIG-200DP Synergy Double Pulse, 200 А, ПВ 8 - фото 12
Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94313, MultiMIG-200DP Synergy Double Pulse, 200 А, ПВ 8 - фото 13
Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94313, MultiMIG-200DP Synergy Double Pulse, 200 А, ПВ 8 - фото 14
Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94313, MultiMIG-200DP Synergy Double Pulse, 200 А, ПВ 8 - фото 15
Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94313, MultiMIG-200DP Synergy Double Pulse, 200 А, ПВ 8 - фото 16
Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94313, MultiMIG-200DP Synergy Double Pulse, 200 А, ПВ 8 - фото 17
Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94313, MultiMIG-200DP Synergy Double Pulse, 200 А, ПВ 8 - фото 18
Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94313, MultiMIG-200DP Synergy Double Pulse, 200 А, ПВ 8 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность
8100
Типы сварки
ручная дуговая (ММА), сварка порошковой проволокой без газа (FCAW), точная сварка тонких деталей (TIG), точечная (SPOT), быстрая на постоянном токе (MIG/MAG)
Мах. диаметр электрода
4
Плазменная резка
нет
Min ток
20
Max ток
200
Наличие сетевой вилки
Да
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94313, MultiMIG-200DP Synergy Double Pulse, 200 А, ПВ 8 - фото 1
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94313, MultiMIG-200DP Synergy Double Pulse, 200 А, ПВ 8 - фото 2
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94313, MultiMIG-200DP Synergy Double Pulse, 200 А, ПВ 8 - фото 3
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94313, MultiMIG-200DP Synergy Double Pulse, 200 А, ПВ 8 - фото 4
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94313, MultiMIG-200DP Synergy Double Pulse, 200 А, ПВ 8 - фото 5
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94313, MultiMIG-200DP Synergy Double Pulse, 200 А, ПВ 8 - фото 6
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94313, MultiMIG-200DP Synergy Double Pulse, 200 А, ПВ 8 - фото 7
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94313, MultiMIG-200DP Synergy Double Pulse, 200 А, ПВ 8 - фото 8
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94313, MultiMIG-200DP Synergy Double Pulse, 200 А, ПВ 8 - фото 9
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94313, MultiMIG-200DP Synergy Double Pulse, 200 А, ПВ 8 - фото 10
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94313, MultiMIG-200DP Synergy Double Pulse, 200 А, ПВ 8 - фото 11
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94313, MultiMIG-200DP Synergy Double Pulse, 200 А, ПВ 8 - фото 12
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94313, MultiMIG-200DP Synergy Double Pulse, 200 А, ПВ 8 - фото 13
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94313, MultiMIG-200DP Synergy Double Pulse, 200 А, ПВ 8 - фото 14
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94313, MultiMIG-200DP Synergy Double Pulse, 200 А, ПВ 8 - фото 15
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94313, MultiMIG-200DP Synergy Double Pulse, 200 А, ПВ 8 - фото 16
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94313, MultiMIG-200DP Synergy Double Pulse, 200 А, ПВ 8 - фото 17
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94313, MultiMIG-200DP Synergy Double Pulse, 200 А, ПВ 8 - фото 18
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94313, MultiMIG-200DP Synergy Double Pulse, 200 А, ПВ 8 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
69 820 руб. 
Начислим 1118 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747804
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Загружаем...
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Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94313, MultiMIG-200DP Synergy Double Pulse, 200 А, ПВ 8
69 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Мощность
8100
Комплектация
Сврочный аппарат - 1 штПровод с зажимом "земля" - 1 штКабель с электрододержателем - 1 штРукав с горелкой для MIG - сварки - 1 штШланг для подачи газа с быстросъемным коннектором - 1 штИнструкция по эксплуатации - 1 штГарантийный талон - 1 шт
Типы сварки
ручная дуговая (ММА), сварка порошковой проволокой без газа (FCAW), точная сварка тонких деталей (TIG), точечная (SPOT), быстрая на постоянном токе (MIG/MAG)
Мах. диаметр электрода
4
Форсаж дуги
да
Плазменная резка
нет
Min ток
20
Max ток
200
Наличие сетевой вилки
Да
Габариты без упаковки
550?195?375 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х47х35
Вес, кг.
20.68

Описание товара Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94313, MultiMIG-200DP Synergy Double Pulse, 200 А, ПВ 8

Инверторный аппарат полуавтоматической сварки Denzel MultiMIG-200DP Synergy Double Pulse 94313 предназначен для сварки алюминия и его сплавов, сварки нержавеющей стали и ее сплавов, в том числе тонколистовой работы на постоянном токе, а также в режимах Пульс и Двойной пульс.

Преимущества

  • инновационная инверторная технология IGBT
  • сварка MIG / MAG с функцией подачи газа и сварка безгазовой проволокой FCAW
  • синергетические программы для различных типов стали
  • мягкий старт — самоадаптивное заполнение кратера
  • принудительная протяжка проволоки
  • сварка TIG на постоянном токе
  • сварка покрытым электродом (MMA)
  • цветной ЖК-дисплей диагональю 3,5" с сенсорными кнопками выбора настроек
  • подключение горелки Euro MIG
  • устойчивость к колебаниям напряжения в сети электропитания
  • работа с проволокой диаметром от 0,6 до 1,0 мм
  • возможность работы с горелкой Spool gun
  • возможность работы с катушками проволоки диаметром до 200 мм
  • система охлаждения с 2-мя вентиляторами, включающимися автоматически при достижения заданных температур
  • синергетические программы. При работе в режиме синергетической программы сварочный аппарат самостоятельно предложит наилучшее сочетание параметров для выбранного типа работ. Пользователь может внести свои корректировки в предложенную программу.
  • Меню пользователя позволяет выбрать режим работы сварочного аппарата:
  • синергетическая программа сварки черных металлов
  • синергетическая программа сварки нержавеющих сталей
  • синергетическая программа сварки алюминия
  • сварка в режиме ручной настройки параметров
  • сварка неплавящимся электродом (TIG lift)
  • сварка штучным электродом (MMA)

Помимо базовых настроек, синергетические режимы работы имеют ряд дополнительных программ, позволяющих комфортно работать с металлами различной толщины, в различных пространственных положениях, и производи



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Отзывы о товаре Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94313, MultiMIG-200DP Synergy Double Pulse, 200 А, ПВ 8




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
DENZEL
Мощность
8100
Комплектация
Сврочный аппарат - 1 штПровод с зажимом "земля" - 1 штКабель с электрододержателем - 1 штРукав с горелкой для MIG - сварки - 1 штШланг для подачи газа с быстросъемным коннектором - 1 штИнструкция по эксплуатации - 1 штГарантийный талон - 1 шт
Типы сварки
ручная дуговая (ММА), сварка порошковой проволокой без газа (FCAW), точная сварка тонких деталей (TIG), точечная (SPOT), быстрая на постоянном токе (MIG/MAG)
Мах. диаметр электрода
4
Форсаж дуги
да
Плазменная резка
нет
Min ток
20
Max ток
200
Наличие сетевой вилки
Да
Габариты без упаковки
550?195?375 мм
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Страна производитель
Китай
Описание

Инверторный аппарат полуавтоматической сварки Denzel MultiMIG-200DP Synergy Double Pulse 94313 предназначен для сварки алюминия и его сплавов, сварки нержавеющей стали и ее сплавов, в том числе тонколистовой работы на постоянном токе, а также в режимах Пульс и Двойной пульс.

Преимущества

  • инновационная инверторная технология IGBT
  • сварка MIG / MAG с функцией подачи газа и сварка безгазовой проволокой FCAW
  • синергетические программы для различных типов стали
  • мягкий старт — самоадаптивное заполнение кратера
  • принудительная протяжка проволоки
  • сварка TIG на постоянном токе
  • сварка покрытым электродом (MMA)
  • цветной ЖК-дисплей диагональю 3,5" с сенсорными кнопками выбора настроек
  • подключение горелки Euro MIG
  • устойчивость к колебаниям напряжения в сети электропитания
  • работа с проволокой диаметром от 0,6 до 1,0 мм
  • возможность работы с горелкой Spool gun
  • возможность работы с катушками проволоки диаметром до 200 мм
  • система охлаждения с 2-мя вентиляторами, включающимися автоматически при достижения заданных температур
  • синергетические программы. При работе в режиме синергетической программы сварочный аппарат самостоятельно предложит наилучшее сочетание параметров для выбранного типа работ. Пользователь может внести свои корректировки в предложенную программу.
  • Меню пользователя позволяет выбрать режим работы сварочного аппарата:
  • синергетическая программа сварки черных металлов
  • синергетическая программа сварки нержавеющих сталей
  • синергетическая программа сварки алюминия
  • сварка в режиме ручной настройки параметров
  • сварка неплавящимся электродом (TIG lift)
  • сварка штучным электродом (MMA)

Помимо базовых настроек, синергетические режимы работы имеют ряд дополнительных программ, позволяющих комфортно работать с металлами различной толщины, в различных пространственных положениях, и производи



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы, ручные дуговые mma
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94313, MultiMIG-200DP Synergy Double Pulse, 200 А, ПВ 8 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 69820 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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