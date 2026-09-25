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Аппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94319, ITIG-200 ACDC Mix Pulse, 200 А, ПВ 60% купить с доставкой в Москве
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Аппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94319, ITIG-200 ACDC Mix Pulse, 200 А, ПВ 60%

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Аппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94319, ITIG-200 ACDC Mix Pulse, 200 А, ПВ 60% - фото 1
Аппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94319, ITIG-200 ACDC Mix Pulse, 200 А, ПВ 60% - фото 2
Аппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94319, ITIG-200 ACDC Mix Pulse, 200 А, ПВ 60% - фото 3
Аппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94319, ITIG-200 ACDC Mix Pulse, 200 А, ПВ 60% - фото 4
Аппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94319, ITIG-200 ACDC Mix Pulse, 200 А, ПВ 60% - фото 5
Аппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94319, ITIG-200 ACDC Mix Pulse, 200 А, ПВ 60% - фото 6
Аппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94319, ITIG-200 ACDC Mix Pulse, 200 А, ПВ 60% - фото 7
Аппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94319, ITIG-200 ACDC Mix Pulse, 200 А, ПВ 60% - фото 8
Аппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94319, ITIG-200 ACDC Mix Pulse, 200 А, ПВ 60% - фото 9
Аппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94319, ITIG-200 ACDC Mix Pulse, 200 А, ПВ 60% - фото 10
Аппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94319, ITIG-200 ACDC Mix Pulse, 200 А, ПВ 60% - фото 11
Аппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94319, ITIG-200 ACDC Mix Pulse, 200 А, ПВ 60% - фото 12
Аппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94319, ITIG-200 ACDC Mix Pulse, 200 А, ПВ 60% - фото 13
Аппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94319, ITIG-200 ACDC Mix Pulse, 200 А, ПВ 60% - фото 14
Аппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94319, ITIG-200 ACDC Mix Pulse, 200 А, ПВ 60% - фото 15
Аппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94319, ITIG-200 ACDC Mix Pulse, 200 А, ПВ 60% - фото 16
Аппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94319, ITIG-200 ACDC Mix Pulse, 200 А, ПВ 60% - фото 17
Аппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94319, ITIG-200 ACDC Mix Pulse, 200 А, ПВ 60% - фото 18
Аппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94319, ITIG-200 ACDC Mix Pulse, 200 А, ПВ 60% - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность
7000
Степень защиты
IP21S
Типы сварки
ручная дуговая (ММА), точная сварка тонких деталей (TIG)
Мах. диаметр электрода
4
Min ток
5
Max ток
200
Наличие сетевой вилки
Да
  • Аппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94319, ITIG-200 ACDC Mix Pulse, 200 А, ПВ 60% - фото 1
  • Аппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94319, ITIG-200 ACDC Mix Pulse, 200 А, ПВ 60% - фото 2
  • Аппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94319, ITIG-200 ACDC Mix Pulse, 200 А, ПВ 60% - фото 3
  • Аппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94319, ITIG-200 ACDC Mix Pulse, 200 А, ПВ 60% - фото 4
  • Аппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94319, ITIG-200 ACDC Mix Pulse, 200 А, ПВ 60% - фото 5
  • Аппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94319, ITIG-200 ACDC Mix Pulse, 200 А, ПВ 60% - фото 6
  • Аппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94319, ITIG-200 ACDC Mix Pulse, 200 А, ПВ 60% - фото 7
  • Аппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94319, ITIG-200 ACDC Mix Pulse, 200 А, ПВ 60% - фото 8
  • Аппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94319, ITIG-200 ACDC Mix Pulse, 200 А, ПВ 60% - фото 9
  • Аппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94319, ITIG-200 ACDC Mix Pulse, 200 А, ПВ 60% - фото 10
  • Аппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94319, ITIG-200 ACDC Mix Pulse, 200 А, ПВ 60% - фото 11
  • Аппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94319, ITIG-200 ACDC Mix Pulse, 200 А, ПВ 60% - фото 12
  • Аппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94319, ITIG-200 ACDC Mix Pulse, 200 А, ПВ 60% - фото 13
  • Аппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94319, ITIG-200 ACDC Mix Pulse, 200 А, ПВ 60% - фото 14
  • Аппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94319, ITIG-200 ACDC Mix Pulse, 200 А, ПВ 60% - фото 15
  • Аппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94319, ITIG-200 ACDC Mix Pulse, 200 А, ПВ 60% - фото 16
  • Аппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94319, ITIG-200 ACDC Mix Pulse, 200 А, ПВ 60% - фото 17
  • Аппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94319, ITIG-200 ACDC Mix Pulse, 200 А, ПВ 60% - фото 18
  • Аппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94319, ITIG-200 ACDC Mix Pulse, 200 А, ПВ 60% - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
53 600 руб. 
Начислим 858 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747806
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Аппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94319, ITIG-200 ACDC Mix Pulse, 200 А, ПВ 60%
53 600 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Мощность
7000
Степень защиты
IP21S
Комплектация
Инвертор TIG-200 AC DC Mix Pulse - 1 штПровод с зажимом «земля», 2 м. - 1 штПровод с электрододержателем, 2 м. - 1 штРукав с горелкой для TIG сварки, 4 м. - 1 штШланг газовый, 3 м. - 1 штИнструкция по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Типы сварки
ручная дуговая (ММА), точная сварка тонких деталей (TIG)
Мах. диаметр электрода
4
Форсаж дуги
да
Min ток
5
Max ток
200
Наличие сетевой вилки
Да
Габариты без упаковки
480?201?295 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х42х32
Вес, кг.
18.71

Описание товара Аппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94319, ITIG-200 ACDC Mix Pulse, 200 А, ПВ 60%

Инверторный аппарат аргонодуговой сварки Denzel ITIG-200 ACDC Mix Pulse 94319 работает с максимальным сварочным током 200 А, продолжительность включения составляет 60%. Позволяет работать с использованием как переменного, так и постоянного тока, поэтому подходит для сварки не только сплавов из стали, но и цветных металлов, таких как медь, титан, а также алюминия и его сплавов. Используется для аргонодуговой сварки неплавящимся электродом (TIG) и MMA-сварки покрытым электродом диаметром 4-5 мм. Возможны следующие режимы TIG-сварки: на постоянном токе DC, импульсным постоянным током Pulse DC, сварка переменным током AC, а также переменным током с режимом глубокого проникновения в импульсном режиме MIXTIG AC. Сварочный аппарат изготовлен с использованием передовой технологии IGBT, обеспечивает стабильный сварочный ток и высокий КПД в течение всего срока службы.

Преимущества

Отзывы о товаре Аппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94319, ITIG-200 ACDC Mix Pulse, 200 А, ПВ 60%




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
DENZEL
Мощность
7000
Степень защиты
IP21S
Комплектация
Инвертор TIG-200 AC DC Mix Pulse - 1 штПровод с зажимом «земля», 2 м. - 1 штПровод с электрододержателем, 2 м. - 1 штРукав с горелкой для TIG сварки, 4 м. - 1 штШланг газовый, 3 м. - 1 штИнструкция по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Типы сварки
ручная дуговая (ММА), точная сварка тонких деталей (TIG)
Мах. диаметр электрода
4
Форсаж дуги
да
Min ток
5
Max ток
200
Наличие сетевой вилки
Да
Габариты без упаковки
480?201?295 мм
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание

Инверторный аппарат аргонодуговой сварки Denzel ITIG-200 ACDC Mix Pulse 94319 работает с максимальным сварочным током 200 А, продолжительность включения составляет 60%. Позволяет работать с использованием как переменного, так и постоянного тока, поэтому подходит для сварки не только сплавов из стали, но и цветных металлов, таких как медь, титан, а также алюминия и его сплавов. Используется для аргонодуговой сварки неплавящимся электродом (TIG) и MMA-сварки покрытым электродом диаметром 4-5 мм. Возможны следующие режимы TIG-сварки: на постоянном токе DC, импульсным постоянным током Pulse DC, сварка переменным током AC, а также переменным током с режимом глубокого проникновения в импульсном режиме MIXTIG AC. Сварочный аппарат изготовлен с использованием передовой технологии IGBT, обеспечивает стабильный сварочный ток и высокий КПД в течение всего срока службы.

Преимущества

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94319, ITIG-200 ACDC Mix Pulse, 200 А, ПВ 60% - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 53600 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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