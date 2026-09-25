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Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94363, cварки IMIG-185SDR, 180 А, ПВ 60%, катушка 5 кг купить с доставкой в Москве
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Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94363, cварки IMIG-185SDR, 180 А, ПВ 60%, катушка 5 кг

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Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94363, cварки IMIG-185SDR, 180 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 1
Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94363, cварки IMIG-185SDR, 180 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 2
Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94363, cварки IMIG-185SDR, 180 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 3
Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94363, cварки IMIG-185SDR, 180 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 4
Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94363, cварки IMIG-185SDR, 180 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 5
Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94363, cварки IMIG-185SDR, 180 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 6
Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94363, cварки IMIG-185SDR, 180 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 7
Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94363, cварки IMIG-185SDR, 180 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 8
Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94363, cварки IMIG-185SDR, 180 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 9
Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94363, cварки IMIG-185SDR, 180 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 10
Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94363, cварки IMIG-185SDR, 180 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 11
Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94363, cварки IMIG-185SDR, 180 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 12
Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94363, cварки IMIG-185SDR, 180 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 13
Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94363, cварки IMIG-185SDR, 180 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 14
Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94363, cварки IMIG-185SDR, 180 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 15
Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94363, cварки IMIG-185SDR, 180 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 16
Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94363, cварки IMIG-185SDR, 180 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 17
Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94363, cварки IMIG-185SDR, 180 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 18
Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94363, cварки IMIG-185SDR, 180 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность
7130
Степень защиты
IP21
Типы сварки
ручная дуговая (ММА), сварка порошковой проволокой без газа (FCAW), точная сварка тонких деталей (TIG), точечная (SPOT), быстрая на постоянном токе (MIG/MAG)
Min ток
10
Max ток
180
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94363, cварки IMIG-185SDR, 180 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 1
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94363, cварки IMIG-185SDR, 180 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 2
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94363, cварки IMIG-185SDR, 180 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 3
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94363, cварки IMIG-185SDR, 180 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 4
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94363, cварки IMIG-185SDR, 180 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 5
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94363, cварки IMIG-185SDR, 180 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 6
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94363, cварки IMIG-185SDR, 180 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 7
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94363, cварки IMIG-185SDR, 180 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 8
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94363, cварки IMIG-185SDR, 180 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 9
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94363, cварки IMIG-185SDR, 180 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 10
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94363, cварки IMIG-185SDR, 180 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 11
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94363, cварки IMIG-185SDR, 180 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 12
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94363, cварки IMIG-185SDR, 180 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 13
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94363, cварки IMIG-185SDR, 180 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 14
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94363, cварки IMIG-185SDR, 180 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 15
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94363, cварки IMIG-185SDR, 180 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 16
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94363, cварки IMIG-185SDR, 180 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 17
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94363, cварки IMIG-185SDR, 180 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 18
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94363, cварки IMIG-185SDR, 180 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 940 руб. 
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В наличии
Код товара: 747820
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Загружаем...
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Загружаем...
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Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94363, cварки IMIG-185SDR, 180 А, ПВ 60%, катушка 5 кг
19 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Мощность
7130
Степень защиты
IP21
Комплектация
Сварочный аппарат - 1 штПровод с зажимом «земля» - 1 штПровод с электрододержателем - 1 штРукав с горелкой для MIG сварки - 1 штШланг газовый - 1 штРуководство по эксплуатации - 1 шт
Типы сварки
ручная дуговая (ММА), сварка порошковой проволокой без газа (FCAW), точная сварка тонких деталей (TIG), точечная (SPOT), быстрая на постоянном токе (MIG/MAG)
Форсаж дуги
да
Min ток
10
Max ток
180
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х38х30
Вес, кг.
12.27

Описание товара Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94363, cварки IMIG-185SDR, 180 А, ПВ 60%, катушка 5 кг

Инверторный аппарат полуавтоматической сварки Denzel IMIG-185SDR 94363 работает с максимальным сварочным током 180 A и совместим с катушками массой от 1 до 5 кг, продолжительность включения составляет 60%. Аппарат разработан с использованием передовой инверторной технологии IGBT, что обеспечивает стабильный сварочный ток на выходе и высокий КПД при низком энергопотреблении. Возможна работа при нестабильном напряжении в сети. Синергетическое управление упрощает подбор параметров сварки в зависимости от конкретной задачи: аппарат предлагает оптимальные значения напряжения, скорости подачи проволоки и т.д.

С помощью аппарата можно проводить ручную сварку покрытым электродом (MMA), сварку проволокой в газозащитной среде (MIG/MAG) или порошковой (флюсовой) проволокой диаметром 0,8-1 мм без подачи газа (FCAW), а также аргонодуговую сварку неплавящимся электродом (LIFT TIG). Горелка работает в 2 режимах: 2T, т.е. формирование коротких швов и работа в труднодоступных местах и 4T — выполнение длинных и кольцевых швов.

Преимущества

Отзывы о товаре Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94363, cварки IMIG-185SDR, 180 А, ПВ 60%, катушка 5 кг




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Мощность
7130
Степень защиты
IP21
Комплектация
Сварочный аппарат - 1 штПровод с зажимом «земля» - 1 штПровод с электрододержателем - 1 штРукав с горелкой для MIG сварки - 1 штШланг газовый - 1 штРуководство по эксплуатации - 1 шт
Типы сварки
ручная дуговая (ММА), сварка порошковой проволокой без газа (FCAW), точная сварка тонких деталей (TIG), точечная (SPOT), быстрая на постоянном токе (MIG/MAG)
Форсаж дуги
да
Min ток
10
Max ток
180
Страна производитель
Китай
Описание

Инверторный аппарат полуавтоматической сварки Denzel IMIG-185SDR 94363 работает с максимальным сварочным током 180 A и совместим с катушками массой от 1 до 5 кг, продолжительность включения составляет 60%. Аппарат разработан с использованием передовой инверторной технологии IGBT, что обеспечивает стабильный сварочный ток на выходе и высокий КПД при низком энергопотреблении. Возможна работа при нестабильном напряжении в сети. Синергетическое управление упрощает подбор параметров сварки в зависимости от конкретной задачи: аппарат предлагает оптимальные значения напряжения, скорости подачи проволоки и т.д.

С помощью аппарата можно проводить ручную сварку покрытым электродом (MMA), сварку проволокой в газозащитной среде (MIG/MAG) или порошковой (флюсовой) проволокой диаметром 0,8-1 мм без подачи газа (FCAW), а также аргонодуговую сварку неплавящимся электродом (LIFT TIG). Горелка работает в 2 режимах: 2T, т.е. формирование коротких швов и работа в труднодоступных местах и 4T — выполнение длинных и кольцевых швов.

Преимущества

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94363, cварки IMIG-185SDR, 180 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - по цене 19940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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