Полуавтомат сварочный ЗУБР MASTER, MIG/MAG, FCAW, MMA, TIG, 220А, с газом/без газа, горелка ПСГ-220 (ПСГ-М8-220)
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Полуавтомат сварочный ЗУБР MASTER, MIG/MAG, FCAW, MMA, TIG, 220А, с газом/без газа, горелка ПСГ-220 (ПСГ-М8-220)
Усиленный сварочный полуавтомат инверторного типа с 4-х роликовым подающим механизмом, синергетическим управлением, цифровым дисплеем и функциями MMA и TIG сварки, позволяющий производить качественную и комфортную сварку различных сталей, в том числе сварку алюминия и его сплавов, как в среде защитного газа, так и самозащитной порошковой проволокой без газа, сварку штучными покрытыми электродами и сварку неплавящимся электродом в среде инертного газа. Современные электронные компоненты, автоматический подбор сварочных параметров позволят с легкостью провести все необходимые сварочные работы в быту, автомастерской или на стройплощадке. Применение Для сварки сплошной проволокой в среде защитных газов (MIG/MAG), самозащитной порошковой проволокой без газа (FCAW), ручной дуговой сварки штучными электродами (ММА) и сварки неплавящимся электродом в среде инертных газов (TIG). Применяется для сварки черных металлов, нержавеющей стали, чугуна
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы, ручные дуговые mma
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 19 410 руб.4853 руб. в СплитАппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94314, cварки IMIG-160 Syn...
-
В наличииЦена 19 940 руб.4985 руб. в СплитАппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94363, cварки IMIG-185SDR,...
-
В наличииЦена 20 480 руб.5120 руб. в СплитАппарат сварочный Зубр ПС-200
-
В наличииЦена 21 150 руб.5288 руб. в СплитАппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94364, cварки IMIG-205SDR,...
-
В наличииЦена 21 510 руб.5378 руб. в СплитАппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94362, cварки IMIG-200SP P...
-
В наличииЦена 24 260 руб.6065 руб. в СплитАппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94329, ITIG-200 DС...
-
В наличииЦена 31 240 руб.7810 руб. в СплитПолуавтомат сварочный ЗУБР MIG & CUT 5-в-1, MIG / MAG, PLASMA CU...
-
В наличииЦена 53 600 руб.13400 руб. в СплитАппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94319, ITIG-200 AC...
-
В наличииЦена 69 820 руб.17455 руб. в СплитАппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94313, MultiMIG-200...
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы, ручные дуговые mma
Отзывы о товаре Полуавтомат сварочный ЗУБР MASTER, MIG/MAG, FCAW, MMA, TIG, 220А, с газом/без газа, горелка ПСГ-220 (ПСГ-М8-220)