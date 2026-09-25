Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94314, cварки IMIG-160 Synergy, 160 А, ПВ 60%, катушка 5 кг
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Характеристики
Описание товара Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94314, cварки IMIG-160 Synergy, 160 А, ПВ 60%, катушка 5 кг
Инверторный аппарат полуавтоматической сварки Denzel IMIG-160 94314 работает со сварочным током до 160 А, характеризуется продолжительностью включения 60% и совместим с катушками до 5 кг. Используется для сварки углеродистых и нержавеющих сталей с использованием постоянного тока. Эффективен для работы с тонкостенными заготовками.,Сварочный аппарат произведен по технологии IGBT, что обеспечивает стабильную и эффективную работу на протяжении длительного времени. Синергетическое управление упрощает работу и позволяет получить сварной шов неизменно высокого качества. Аппарат автоматически подбирает оптимальные значения напряжения, скорости подачи проволоки и другие параметры.
Преимущества
- 4 режима работы — MMA (сварка плавящимся электродом диаметром до 4 мм), MIG/MAG (сварка в газозащитной среде), FSAW (сварка порошковой (флюсовой) проволокой диаметром 0,8/1,0 мм), аргонодуговая сварка неплавящимся электродом Lift Tig.
- Эффективная работа с металлами и сталями различной толщины — предусмотрена возможность регулировки напряжения дуги.
- Защита от перегрузки — аппарат отключается при превышении допустимого значения силы тока.
- Быстрый старт (Hot Start) — функция облегчает розжиг дуги и ускоряет начало работы.
- Антизалипание (AntiStick) — электрод легко отделятся от поверхности металла, что позволяет избежать осыпание обмазки.
- Высокое качество сварки — опция ArcForce предотвращает обрыв дуги.
- Контроль рабочих параметров — текущие показатели отображаются на цифровом дисплее.
- Стабильная подача газа — производитель предусмотрел питание обогрева редуктора газового баллона (36 В).
- Удобное подключение горелки — аппарат совместим с моделями с разъемом Euro MIG.
- Широкие возможности выбора расходников — аппарат работает с катушками весом до 5 кг.
- Удобная эксплуатация — длина сварочных проводов составляет 2 м, а рукава с горелкой — 2,9 м, что позволяет расширить рабочую зону.
- Над
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Инверторный аппарат полуавтоматической сварки Denzel IMIG-160 94314 работает со сварочным током до 160 А, характеризуется продолжительностью включения 60% и совместим с катушками до 5 кг. Используется для сварки углеродистых и нержавеющих сталей с использованием постоянного тока. Эффективен для работы с тонкостенными заготовками.,Сварочный аппарат произведен по технологии IGBT, что обеспечивает стабильную и эффективную работу на протяжении длительного времени. Синергетическое управление упрощает работу и позволяет получить сварной шов неизменно высокого качества. Аппарат автоматически подбирает оптимальные значения напряжения, скорости подачи проволоки и другие параметры.
Преимущества
- 4 режима работы — MMA (сварка плавящимся электродом диаметром до 4 мм), MIG/MAG (сварка в газозащитной среде), FSAW (сварка порошковой (флюсовой) проволокой диаметром 0,8/1,0 мм), аргонодуговая сварка неплавящимся электродом Lift Tig.
- Эффективная работа с металлами и сталями различной толщины — предусмотрена возможность регулировки напряжения дуги.
- Защита от перегрузки — аппарат отключается при превышении допустимого значения силы тока.
- Быстрый старт (Hot Start) — функция облегчает розжиг дуги и ускоряет начало работы.
- Антизалипание (AntiStick) — электрод легко отделятся от поверхности металла, что позволяет избежать осыпание обмазки.
- Высокое качество сварки — опция ArcForce предотвращает обрыв дуги.
- Контроль рабочих параметров — текущие показатели отображаются на цифровом дисплее.
- Стабильная подача газа — производитель предусмотрел питание обогрева редуктора газового баллона (36 В).
- Удобное подключение горелки — аппарат совместим с моделями с разъемом Euro MIG.
- Широкие возможности выбора расходников — аппарат работает с катушками весом до 5 кг.
- Удобная эксплуатация — длина сварочных проводов составляет 2 м, а рукава с горелкой — 2,9 м, что позволяет расширить рабочую зону.
- Над
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Отзывы о товаре Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94314, cварки IMIG-160 Synergy, 160 А, ПВ 60%, катушка 5 кг