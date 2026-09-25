Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94302, cварки MIG-180S, 180A, ПВ 60%, катушка 5 кг
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94302, cварки MIG-180S, 180A, ПВ 60%, катушка 5 кг
Инверторный аппарат полуавтоматической сварки MTX MIG-180S 94302, предназначенный для сварки на максимальном токе до 180 А, имеет продолжительность включения 60% и совместим с катушками весом до 5 кг. Используется для работы со сталями и черными металлами. Сварочный аппарат изготовлен с использованием передовой технологии IGBT, позволяющей получать стабильный сварочный ток на выходе. Аппарат имеет высокий КПД при низком энергопотреблении, способен работать при пониженном до 180 В напряжении.
Преимущества
- Синергетическое управление — аппарат автоматически предлагает оптимальные значения напряжения и силы тока в зависимости от выбранного режима сварки (при необходимости предустановленные параметры можно скорректировать).
- 4 режима работы — сварка покрытым электродом (MMA), сварка в газозащитной среде (MIG/MAG), сварка без газа порошковой проволокой (FCAW), аргонодуговая сварка неплавящимся электродом (LIFT TIG).
- Удобный контроль основных параметров — заданные и текущие значения напряжения и сварочного тока отображаются на цифровом дисплее.
- Стабильная подача газа — производитель предусмотрел питание обогрева редуктора газового баллона.
- Безопасность — благодаря функции VRD напряжение поддерживается на безвредном для человека уровне, что облегчает эксплуатацию аппарата в сложных условиях: например, при повышенной влажности.
- Настройка параметров в ручном режиме — предусмотрена возможность выбора диаметра проволоки, типа газа, а также самостоятельной установки напряжения и скорости подачи проволоки.
- Уверенный старт — сварочный ток увеличивается в момент касания электродом детали, обеспечивая быстрый поджиг дуги (функция Hot Start).
- Неизменно высокое качество сварки — функция Arc Force обеспечивает стабильность дуги в режиме MMA.
- Выбор режима работы горелки — 2T (формирование коротких швов и работа в труднодоступных местах), 4T (выполнение длинных и кольцевых швов).
- Защита от перена
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы, ручные дуговые mma
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 14 980 руб.3745 руб. в СплитИнвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-250
-
В наличииЦена 15 030 руб.3758 руб. в СплитАппарат инвертор. полуавтомат. сварки DENZEL 94309, MIG-160, 160...
-
В наличииЦена 15 810 руб.3953 руб. в СплитАппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94303, cварки MIG-200S, 200A,...
-
В наличииЦена 16 470 руб.4118 руб. в СплитПолуавтомат сварочный ЗУБР СИНЕРГИЯ, MIG / MAG, FCAW, MMA, TIG, ...
-
В наличииЦена 16 710 руб.4178 руб. в СплитАппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94304, cварки MIG-220S, 220A,...
-
В наличииЦена 19 410 руб.4853 руб. в СплитАппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94314, cварки IMIG-160 Syn...
-
В наличииЦена 19 780 руб.4945 руб. в СплитПолуавтомат сварочный ЗУБР MASTER, MIG/MAG, FCAW, MMA, TIG, 220А...
-
В наличииЦена 19 940 руб.4985 руб. в СплитАппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94363, cварки IMIG-185SDR,...
-
В наличииЦена 20 480 руб.5120 руб. в СплитАппарат сварочный Зубр ПС-200
-
В наличииЦена 21 150 руб.5288 руб. в СплитАппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94364, cварки IMIG-205SDR,...
-
В наличииЦена 21 510 руб.5378 руб. в СплитАппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94362, cварки IMIG-200SP P...
-
В наличииЦена 24 260 руб.6065 руб. в СплитАппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94329, ITIG-200 DС...
Инверторный аппарат полуавтоматической сварки MTX MIG-180S 94302, предназначенный для сварки на максимальном токе до 180 А, имеет продолжительность включения 60% и совместим с катушками весом до 5 кг. Используется для работы со сталями и черными металлами. Сварочный аппарат изготовлен с использованием передовой технологии IGBT, позволяющей получать стабильный сварочный ток на выходе. Аппарат имеет высокий КПД при низком энергопотреблении, способен работать при пониженном до 180 В напряжении.
Преимущества
- Синергетическое управление — аппарат автоматически предлагает оптимальные значения напряжения и силы тока в зависимости от выбранного режима сварки (при необходимости предустановленные параметры можно скорректировать).
- 4 режима работы — сварка покрытым электродом (MMA), сварка в газозащитной среде (MIG/MAG), сварка без газа порошковой проволокой (FCAW), аргонодуговая сварка неплавящимся электродом (LIFT TIG).
- Удобный контроль основных параметров — заданные и текущие значения напряжения и сварочного тока отображаются на цифровом дисплее.
- Стабильная подача газа — производитель предусмотрел питание обогрева редуктора газового баллона.
- Безопасность — благодаря функции VRD напряжение поддерживается на безвредном для человека уровне, что облегчает эксплуатацию аппарата в сложных условиях: например, при повышенной влажности.
- Настройка параметров в ручном режиме — предусмотрена возможность выбора диаметра проволоки, типа газа, а также самостоятельной установки напряжения и скорости подачи проволоки.
- Уверенный старт — сварочный ток увеличивается в момент касания электродом детали, обеспечивая быстрый поджиг дуги (функция Hot Start).
- Неизменно высокое качество сварки — функция Arc Force обеспечивает стабильность дуги в режиме MMA.
- Выбор режима работы горелки — 2T (формирование коротких швов и работа в труднодоступных местах), 4T (выполнение длинных и кольцевых швов).
- Защита от перена
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы, ручные дуговые mma
Отзывы о товаре Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94302, cварки MIG-180S, 180A, ПВ 60%, катушка 5 кг