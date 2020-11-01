Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ250К(компакт)

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Ресанта
|Тип товара
|Сварочный аппарат инверторный
|Продолжительность включения при максимальном токе
|70%
|Степень защиты
|IP21
|Температурный диапазон работы
|от 40°C до -10°C
|Тип выходного тока
|постоянный
|Типы сварки
|ручная дуговая (MMA)
|Форсаж дуги
|есть
Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ-250К компакт является высокоточным эффективным оборудованием, предназначенным для ручного дугового сваривания изделий из металла, а именно деталей, листов, заготовок в промышленных и бытовых условиях.
Сварочный инвертор является профессиональным устройством компактного исполнения, которое рассчитано на использование шестимиллиметровых электродов. Технические характеристики устройства и режимы сварки позволяют выполнять высококачественные сварные швы, в том числе в условиях высотных работ. Компактность обусловливает удобство хранения прибора, а его небольшой вес обеспечивает мобильность.
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