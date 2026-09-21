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Сварочный аппарат Patriot WM230DVC инвертор ММА 10.7кВт (кейс в компл.) купить с доставкой в Москве
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Сварочный аппарат Patriot WM230DVC инвертор ММА 10.7кВт (кейс в компл.)

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Сварочный аппарат Patriot WM230DVC инвертор ММА 10.7кВт (кейс в компл.) - фото 1
Сварочный аппарат Patriot WM230DVC инвертор ММА 10.7кВт (кейс в компл.) - фото 2
Сварочный аппарат Patriot WM230DVC инвертор ММА 10.7кВт (кейс в компл.) - фото 3
Сварочный аппарат Patriot WM230DVC инвертор ММА 10.7кВт (кейс в компл.) - фото 4
Сварочный аппарат Patriot WM230DVC инвертор ММА 10.7кВт (кейс в компл.) - фото 5
Сварочный аппарат Patriot WM230DVC инвертор ММА 10.7кВт (кейс в компл.) - фото 6
Сварочный аппарат Patriot WM230DVC инвертор ММА 10.7кВт (кейс в компл.) - фото 7
Сварочный аппарат Patriot WM230DVC инвертор ММА 10.7кВт (кейс в компл.) - фото 8
Сварочный аппарат Patriot WM230DVC инвертор ММА 10.7кВт (кейс в компл.) - фото 9
Сварочный аппарат Patriot WM230DVC инвертор ММА 10.7кВт (кейс в компл.) - фото 10
Сварочный аппарат Patriot WM230DVC инвертор ММА 10.7кВт (кейс в компл.) - фото 11
Сварочный аппарат Patriot WM230DVC инвертор ММА 10.7кВт (кейс в компл.) - фото 12
Сварочный аппарат Patriot WM230DVC инвертор ММА 10.7кВт (кейс в компл.) - фото 13
Сварочный аппарат Patriot WM230DVC инвертор ММА 10.7кВт (кейс в компл.) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность
10700
Степень защиты
IP21
Мах. диаметр электрода
5
Min ток
20
Max ток
230
Наличие сетевой вилки
Да
  • Сварочный аппарат Patriot WM230DVC инвертор ММА 10.7кВт (кейс в компл.) - фото 1
  • Сварочный аппарат Patriot WM230DVC инвертор ММА 10.7кВт (кейс в компл.) - фото 2
  • Сварочный аппарат Patriot WM230DVC инвертор ММА 10.7кВт (кейс в компл.) - фото 3
  • Сварочный аппарат Patriot WM230DVC инвертор ММА 10.7кВт (кейс в компл.) - фото 4
  • Сварочный аппарат Patriot WM230DVC инвертор ММА 10.7кВт (кейс в компл.) - фото 5
  • Сварочный аппарат Patriot WM230DVC инвертор ММА 10.7кВт (кейс в компл.) - фото 6
  • Сварочный аппарат Patriot WM230DVC инвертор ММА 10.7кВт (кейс в компл.) - фото 7
  • Сварочный аппарат Patriot WM230DVC инвертор ММА 10.7кВт (кейс в компл.) - фото 8
  • Сварочный аппарат Patriot WM230DVC инвертор ММА 10.7кВт (кейс в компл.) - фото 9
  • Сварочный аппарат Patriot WM230DVC инвертор ММА 10.7кВт (кейс в компл.) - фото 10
  • Сварочный аппарат Patriot WM230DVC инвертор ММА 10.7кВт (кейс в компл.) - фото 11
  • Сварочный аппарат Patriot WM230DVC инвертор ММА 10.7кВт (кейс в компл.) - фото 12
  • Сварочный аппарат Patriot WM230DVC инвертор ММА 10.7кВт (кейс в компл.) - фото 13
  • Сварочный аппарат Patriot WM230DVC инвертор ММА 10.7кВт (кейс в компл.) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714980
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Мощность
10700
Степень защиты
IP21
Мах. диаметр электрода
5
Форсаж дуги
да
Min ток
20
Max ток
230
Наличие сетевой вилки
Да
Габариты без упаковки
29,5х12х19
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х39х18
Вес, кг.
6

Описание товара Сварочный аппарат Patriot WM230DVC инвертор ММА 10.7кВт (кейс в компл.)

Сварочный аппарат для ручной дуговой сварки электродом (ММА). Аппарат прост в управлении, устойчив к механическим воздействиям, перепадам температур, влажности, пыли, атмосферным осадкам. Подходит для работы при неустойчивой сети питания, включая электрогенераторные установки. Комплектация: Держатель электрода с кабелем 2.5м, сечение 16 кв. мм, клемма «земля» с кабелем 2м, сечение 16 кв. мм Преимущества: - Гарантированная работа от 140В входного напряжения. - Надежная работа от генератора - Работа при температурном диапазоне -30/+50°C. - Дополнительная защита от дождя и металлической пыли. - Антикоррозийная защита. - Устойчивость к вибрации и падению. - Функции: ARC FORCE, ANTI STICK, HOT START, VRD



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Отзывы о товаре Сварочный аппарат Patriot WM230DVC инвертор ММА 10.7кВт (кейс в компл.)




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Мощность
10700
Степень защиты
IP21
Мах. диаметр электрода
5
Форсаж дуги
да
Min ток
20
Max ток
230
Наличие сетевой вилки
Да
Габариты без упаковки
29,5х12х19
Страна производитель
Китай
Описание
Сварочный аппарат для ручной дуговой сварки электродом (ММА). Аппарат прост в управлении, устойчив к механическим воздействиям, перепадам температур, влажности, пыли, атмосферным осадкам. Подходит для работы при неустойчивой сети питания, включая электрогенераторные установки. Комплектация: Держатель электрода с кабелем 2.5м, сечение 16 кв. мм, клемма «земля» с кабелем 2м, сечение 16 кв. мм Преимущества: - Гарантированная работа от 140В входного напряжения. - Надежная работа от генератора - Работа при температурном диапазоне -30/+50°C. - Дополнительная защита от дождя и металлической пыли. - Антикоррозийная защита. - Устойчивость к вибрации и падению. - Функции: ARC FORCE, ANTI STICK, HOT START, VRD


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы, ручные дуговые mma
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Отзывы


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