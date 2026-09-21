Сварочный аппарат Patriot WM230DVC инвертор ММА 10.7кВт (кейс в компл.)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Сварочный аппарат Patriot WM230DVC инвертор ММА 10.7кВт (кейс в компл.)
Сварочный аппарат для ручной дуговой сварки электродом (ММА). Аппарат прост в управлении, устойчив к механическим воздействиям, перепадам температур, влажности, пыли, атмосферным осадкам. Подходит для работы при неустойчивой сети питания, включая электрогенераторные установки. Комплектация: Держатель электрода с кабелем 2.5м, сечение 16 кв. мм, клемма «земля» с кабелем 2м, сечение 16 кв. мм Преимущества: - Гарантированная работа от 140В входного напряжения. - Надежная работа от генератора - Работа при температурном диапазоне -30/+50°C. - Дополнительная защита от дождя и металлической пыли. - Антикоррозийная защита. - Устойчивость к вибрации и падению. - Функции: ARC FORCE, ANTI STICK, HOT START, VRD
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