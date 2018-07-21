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Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ220ПН

(3)
Артикул: 35687
Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ220ПН
13 190 руб. 

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Артикул: 35687
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 2 года
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БрендРесанта
Тип товараСварочный аппарат инверторный
Продолжительность включения при максимальном токе70%
Степень защитыIP21
Температурный диапазон работыот 40°C до -10°C
Тип выходного токапостоянный
Типы сваркиручная дуговая (MMA)
Форсаж дугиесть
сварочный инвертор, типы сварки: ручная дуговая (MMA), макс. сварочный ток: 220 А (MMA), диаметр электрода: 5 мм, антиприлипание, горячий старт


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Рейтинг: 5 на основе 3 отзывов
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21.07.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Самое основное достоинство это приемлемая цена .
-варит если даже в сети напряжение меньше 220
- легкий
- имеется дисплей с индикацией

Недостатки:
Пока не наблюдал , надеюсь и не увижу.

Комментарий:
Сварочный аппарат приобретал для себя, для дома.
Пока использовал на даче (с починкой металлического забора справился на УРА )
Особо порадовала его работа при низком напряжении .( на даче с этим проблемы )
В этом году есть задумки смастерить беседку .


21.07.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Работает при низком напряжении, регулировка тока, дисплей

Недостатки:
Не заметил

Комментарий:
Бюджетный сварочный инвертор, один из самых надежных, по словам знакомых профессионалов. Я лично использую его в гараже, арматуру там подварить, или петлю прихватить и т.д. Даже при минимальном опыте нормально получается, варю обычно электродом 2мм, но пару раз и тройкой пробовал, поджигает так же бодро и проваривает.


21.07.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
защита от перегрева и замыкания + легкий

Недостатки:
пока нет

Комментарий:
Переваривал раму на тракторе, на малых токах работает хорошо, держит ровную дугу. Шов получается не хуже заводского, даже без опыта работы. С более толстым металлом справляется неплохо, даже если не выставлять весь ток. В работе вынослив, удобен и безопасен, нареканий у меня никаких нет. В комплекте к аппарату имеется все для полноценной работы.

Самовывоз невозможен
Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ220ПН - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 13190 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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