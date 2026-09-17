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Мотопомпа Fubag PTH 1000 купить с доставкой в Москве
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Мотопомпа Fubag PTH 1000

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Мотопомпа Fubag PTH 1000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мотопомпа бензиновая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 95806
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Характеристики

Бренд
Fubag
Тип товара
Мотопомпа бензиновая
Размеры в упаковке, см
55х48х40
Вес, кг.
18.7

Описание товара Мотопомпа Fubag PTH 1000

Мощность - 4.8 л. с., производительность - 1000 л/мин.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, бензиновые, российского производства

Отзывы о товаре Мотопомпа Fubag PTH 1000




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Характеристики
Бренд
Fubag
Тип товара
Мотопомпа бензиновая
Описание
Мощность - 4.8 л. с., производительность - 1000 л/мин.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, бензиновые, российского производства
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Доставка
Отзывы


Мотопомпа Fubag PTH 1000 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 31530 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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