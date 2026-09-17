Мотопомпа Patriot MP 1010 ST 335101510
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мотопомпа бензиновая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-4%8 650 руб. 9 049 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 182118
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
38х38х30
Вес, кг.
18
Описание товара Мотопомпа Patriot MP 1010 ST 335101510
Бензиновая мотопомпа PATRIOT MP 1010 ST - универсальный многофункциональный агрегат, который используется для перекачивания большого объема воды: колодезное орошение, осушение затопленных подвалов, заполнение цистерн. Работа помпы не зависит от электрической сети. Диаметр входного и выходного отверстия - 1 дюйм. Помпа имеет малый вес, а благодаря металлической раме облегчено ее перемещение с места на место.
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Бензиновая мотопомпа PATRIOT MP 1010 ST - универсальный многофункциональный агрегат, который используется для перекачивания большого объема воды: колодезное орошение, осушение затопленных подвалов, заполнение цистерн. Работа помпы не зависит от электрической сети. Диаметр входного и выходного отверстия - 1 дюйм. Помпа имеет малый вес, а благодаря металлической раме облегчено ее перемещение с места на место.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, бензиновые, российского производства
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, бензиновые, российского производства
Мотопомпа Patriot MP 1010 ST 335101510 - стоимость товара 8650 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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