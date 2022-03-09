Мотопомпа бензиновая Huter MP-25
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Характеристики
Тип товара
Мотопомпа бензиновая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 35638
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
33х32х30
Вес, кг.
39
Описание товара Мотопомпа бензиновая Huter MP-25
Мотопомпа Huter MP 25 - агрегат мощностью 1.5 л.с., предназначенный для перекачивания больших объемов жидкости. Может быть использована для откачивания воды из бассейна или организации системы полива на садовом участке. Мотопомпа оснащена 2-тактным одноцилиндровым двигателем мощностью 1.5 л.с.
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Мотопомпа Huter MP 25 - агрегат мощностью 1.5 л.с., предназначенный для перекачивания больших объемов жидкости. Может быть использована для откачивания воды из бассейна или организации системы полива на садовом участке. Мотопомпа оснащена 2-тактным одноцилиндровым двигателем мощностью 1.5 л.с.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, бензиновые, российского производства
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, бензиновые, российского производства
Достоинства:
Металлическая рама, хороший напор
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Приобрели для разных мелких задач по даче. Основным толчком стали частые подтопления. Решили после сильных дождей откачивать воду. В использовании простой, стоит устойчиво. Корпус и все детали достаточно крепкие. Выглядит надежно, верю, что прослужит долго. Воду откачивает моментально. Пару раз пробовали наполнить бочки и полить огород. Справились очень быстро. Напор хороший, но не слишком сильно. С уверенностью даю рекомендацию приобрести данный товар.
Достоинства:
Качественный корпус, мощность, небольшие размеры
Недостатки:
Не нашлись
Комментарий:
Произведен и собран достойно. Вес небольшой, переносить с места на место не сложно, есть очень удобная рукоятка. Вокруг корпуса металлическая рама, прибор защищён и стоит достаточно устойчиво. Покупал огород поливать, с задачей справляется. Топливо расходует минимально, почти не ест. Шумит нормально, не слишком громко. Рабочий агрегат.
Достоинства:
Легкая, есть рукоятка для переноски, компактный.
Недостатки:
Не заметила
Комментарий:
Купили организовать систему водоснабжения на участке. В результате просто таскаем за собой куда надо и все. Наполняем летний душ, воду на крышу забрасывает без проблем. На наполнение бочек, бассейна и полив достаточно. Забор воды из водоема рядом с участком, вода не очень чистая. Действительно хорошо перемещает воду на большие расстояния.
Достоинства:
Жена сама переносит по территории.
Недостатки:
Нет претензий
Комментарий:
За свою небольшую цену достаточно мощный, и выдает хороший результат. Простой в использовании, со всем разобрался сам. Воду откачивает без усилий. Стало подтапливать подвал, осушаем моментально и без паники. Зимой заводится без проблем, хотя хранится в наружном помещении (пристройка к дому). Выдумывать как закрепить помпу тоже не нужно, за счет рамы она и сама стоит довольно устойчиво. Спустя время жена стала брать ее для полива, справляется с ней самостоятельно.
Достоинства:
Мощная, быстро работает, легкая, ручка для переноски, крепкая, устойчивая, полезная штука в хозяйстве загородного дома
Недостатки:
За время эксплуатации не нашли
Комментарий:
Причин для недовольств у меня нет. Пришел полностью рабочий агрегат, делает свое дело быстро и качественно. Изначально купили для бассейна, уж больно надоело с ведрами бегать. Но позже приспособили еще и на полив грядок. Все поставленные задачи выполняет хорошо. Естественно, часто переносим с места на место, это довольно просто, ведь она достаточно легкая. При хранении много места не занимает, габариты небольшие.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мотопомпа бензиновая Huter MP-25
Достоинства:
Металлическая рама, хороший напор
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Приобрели для разных мелких задач по даче. Основным толчком стали частые подтопления. Решили после сильных дождей откачивать воду. В использовании простой, стоит устойчиво. Корпус и все детали достаточно крепкие. Выглядит надежно, верю, что прослужит долго. Воду откачивает моментально. Пару раз пробовали наполнить бочки и полить огород. Справились очень быстро. Напор хороший, но не слишком сильно. С уверенностью даю рекомендацию приобрести данный товар.
Достоинства:
Качественный корпус, мощность, небольшие размеры
Недостатки:
Не нашлись
Комментарий:
Произведен и собран достойно. Вес небольшой, переносить с места на место не сложно, есть очень удобная рукоятка. Вокруг корпуса металлическая рама, прибор защищён и стоит достаточно устойчиво. Покупал огород поливать, с задачей справляется. Топливо расходует минимально, почти не ест. Шумит нормально, не слишком громко. Рабочий агрегат.
Достоинства:
Легкая, есть рукоятка для переноски, компактный.
Недостатки:
Не заметила
Комментарий:
Купили организовать систему водоснабжения на участке. В результате просто таскаем за собой куда надо и все. Наполняем летний душ, воду на крышу забрасывает без проблем. На наполнение бочек, бассейна и полив достаточно. Забор воды из водоема рядом с участком, вода не очень чистая. Действительно хорошо перемещает воду на большие расстояния.
Достоинства:
Жена сама переносит по территории.
Недостатки:
Нет претензий
Комментарий:
За свою небольшую цену достаточно мощный, и выдает хороший результат. Простой в использовании, со всем разобрался сам. Воду откачивает без усилий. Стало подтапливать подвал, осушаем моментально и без паники. Зимой заводится без проблем, хотя хранится в наружном помещении (пристройка к дому). Выдумывать как закрепить помпу тоже не нужно, за счет рамы она и сама стоит довольно устойчиво. Спустя время жена стала брать ее для полива, справляется с ней самостоятельно.
Достоинства:
Мощная, быстро работает, легкая, ручка для переноски, крепкая, устойчивая, полезная штука в хозяйстве загородного дома
Недостатки:
За время эксплуатации не нашли
Комментарий:
Причин для недовольств у меня нет. Пришел полностью рабочий агрегат, делает свое дело быстро и качественно. Изначально купили для бассейна, уж больно надоело с ведрами бегать. Но позже приспособили еще и на полив грядок. Все поставленные задачи выполняет хорошо. Естественно, часто переносим с места на место, это довольно просто, ведь она достаточно легкая. При хранении много места не занимает, габариты небольшие.