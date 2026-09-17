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Мотопомпа бензиновая Champion GHP40-2 купить с доставкой в Москве
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Мотопомпа бензиновая Champion GHP40-2

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Мотопомпа бензиновая Champion GHP40-2 - фото 1
Мотопомпа бензиновая Champion GHP40-2 - фото 2
Мотопомпа бензиновая Champion GHP40-2 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мотопомпа бензиновая
  • Мотопомпа бензиновая Champion GHP40-2 - фото 1
  • Мотопомпа бензиновая Champion GHP40-2 - фото 2
  • Мотопомпа бензиновая Champion GHP40-2 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%
37 790 руб.  42 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 55497
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Характеристики

Бренд
CHAMPION
Тип товара
Мотопомпа бензиновая
Вес, кг.
35.3

Описание товара Мотопомпа бензиновая Champion GHP40-2

водяной насос высокого давления (пожарная мотопомпа). Мощность 9 л. с. Высота напора - 77.5 м, глубина всасывания - 5 м



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Отзывы о товаре Мотопомпа бензиновая Champion GHP40-2




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Характеристики
Бренд
CHAMPION
Тип товара
Мотопомпа бензиновая
Описание
водяной насос высокого давления (пожарная мотопомпа). Мощность 9 л. с. Высота напора - 77.5 м, глубина всасывания - 5 м


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, бензиновые, российского производства
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Отзывы


Мотопомпа бензиновая Champion GHP40-2 - этот товар вы можете купить по цене 37790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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