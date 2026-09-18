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Мотопомпа Champion GP55 купить с доставкой в Москве
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Мотопомпа Champion GP55

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Мотопомпа Champion GP55 - фото 1
Мотопомпа Champion GP55 - фото 2
Мотопомпа Champion GP55 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мотопомпа бензиновая
  • Мотопомпа Champion GP55 - фото 1
  • Мотопомпа Champion GP55 - фото 2
  • Мотопомпа Champion GP55 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
29 350 руб.  31 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 266721
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Характеристики

Бренд
CHAMPION
Тип товара
Мотопомпа бензиновая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х46х44
Вес, кг.
23.8

Описание товара Мотопомпа Champion GP55

Мотопомпа Champion GP55 рассчитана на непрофессиональное использование. Подойдет для перекачивания большого количества чистых химических жидкостей промышленного и сельскохозяйственного назначения, а также морской и пресной воды. Модель оснащена бензиновым двигателем мощностью 7.5 л.с., он обеспечивает высокую производительность аппарата. Металлическая рама обеспечивает отличную устойчивость мотопомпы на поверхности, а также защищает корпус от деформации и механических повреждений.



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Отзывы о товаре Мотопомпа Champion GP55




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Характеристики
Бренд
CHAMPION
Тип товара
Мотопомпа бензиновая
Страна производитель
Китай
Описание
Мотопомпа Champion GP55 рассчитана на непрофессиональное использование. Подойдет для перекачивания большого количества чистых химических жидкостей промышленного и сельскохозяйственного назначения, а также морской и пресной воды. Модель оснащена бензиновым двигателем мощностью 7.5 л.с., он обеспечивает высокую производительность аппарата. Металлическая рама обеспечивает отличную устойчивость мотопомпы на поверхности, а также защищает корпус от деформации и механических повреждений.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, бензиновые, российского производства
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мотопомпа Champion GP55 - стоимость товара 29350 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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