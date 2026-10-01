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Телевизор TCL 32" QLED HD 32S4K-RU купить с доставкой в Москве
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Телевизор TCL 32" QLED HD 32S4K-RU

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Телевизор TCL 32&quot; QLED HD 32S4K-RU - фото 1
Телевизор TCL 32&quot; QLED HD 32S4K-RU - фото 2
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Телевизор TCL 32&quot; QLED HD 32S4K-RU - фото 5
Телевизор TCL 32&quot; QLED HD 32S4K-RU - фото 6
Телевизор TCL 32&quot; QLED HD 32S4K-RU - фото 7
Телевизор TCL 32&quot; QLED HD 32S4K-RU - фото 8
Телевизор TCL 32&quot; QLED HD 32S4K-RU - фото 9
Телевизор TCL 32&quot; QLED HD 32S4K-RU - фото 10
Телевизор TCL 32&quot; QLED HD 32S4K-RU - фото 11
Телевизор TCL 32&quot; QLED HD 32S4K-RU - фото 12
Телевизор TCL 32&quot; QLED HD 32S4K-RU - фото 13
Телевизор TCL 32&quot; QLED HD 32S4K-RU - фото 14
Телевизор TCL 32&quot; QLED HD 32S4K-RU - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор TCL 32&quot; QLED HD 32S4K-RU - фото 1
  • Телевизор TCL 32&quot; QLED HD 32S4K-RU - фото 2
  • Телевизор TCL 32&quot; QLED HD 32S4K-RU - фото 3
  • Телевизор TCL 32&quot; QLED HD 32S4K-RU - фото 4
  • Телевизор TCL 32&quot; QLED HD 32S4K-RU - фото 5
  • Телевизор TCL 32&quot; QLED HD 32S4K-RU - фото 6
  • Телевизор TCL 32&quot; QLED HD 32S4K-RU - фото 7
  • Телевизор TCL 32&quot; QLED HD 32S4K-RU - фото 8
  • Телевизор TCL 32&quot; QLED HD 32S4K-RU - фото 9
  • Телевизор TCL 32&quot; QLED HD 32S4K-RU - фото 10
  • Телевизор TCL 32&quot; QLED HD 32S4K-RU - фото 11
  • Телевизор TCL 32&quot; QLED HD 32S4K-RU - фото 12
  • Телевизор TCL 32&quot; QLED HD 32S4K-RU - фото 13
  • Телевизор TCL 32&quot; QLED HD 32S4K-RU - фото 14
  • Телевизор TCL 32&quot; QLED HD 32S4K-RU - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 850 руб. 
В наличии
Код товара: 750758
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор TCL 32" QLED HD 32S4K-RU
15 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TCL
Год выпуска
2025
Комплектация
батарейки, документация, настольная подставка, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI (2), USB (1), антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный AV, стерео-аудио
Количество HDMI
2
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
65
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
76х50х10
Вес, кг.
5

Описание товара Телевизор TCL 32" QLED HD 32S4K-RU

Телевизор TCL 32S4K-RU — 32-дюймовая QLED-модель с разрешением HD и Smart TV на Google TV. Встроенные Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и Chromecast дополняют сетевые возможности, а два HDMI и USB позволяют подключать внешние источники и накопители.

32? QLED HD с VA-матрицей

Экран имеет разрешение 1366?768, частоту 60 Гц, яркость 300 кд/м? и контрастность 3000:1. Используется VA-матрица с Direct LED-подсветкой; поддерживается HDR в формате HLG и предусмотрен игровой режим.

Google TV, Chromecast и 8 ГБ встроенной памяти

Smart TV работает на Google TV и поддерживает Google Assistant. Для беспроводных подключений предусмотрены Wi-Fi 802.11n и Bluetooth 5.0, а Chromecast используется для передачи совместимого контента на экран. Объём оперативной памяти составляет 1 ГБ, встроенной — 8 ГБ.

Два HDMI 1.4, ARC и Ethernet

Для подключения устройств доступны два HDMI 1.4 с HDMI ARC и CEC, USB Type-A 2.0, Ethernet RJ-45, разъём для наушников и цифровой S/PDIF. Телевизор также поддерживает DVB-T/T2, DVB-C и DVB-S/S2.

VESA 100?100 и вес 3,15 кг без подставки

Корпус без подставки имеет размеры 715?422?75 мм и весит 3,15 кг. Для настенного монтажа предусмотрено крепление VESA 100?100 мм; штатные ножки расположены по бокам.


Советы по выбору телевизора


Как выбрать подходящий по цене и качеству телевизор среди всего представленного многообразия? Опирайтесь на наши советы, которые точно облегчат ваш выбор.



  • Чтобы изображение было комфортным для глаз, выбирайте диагональ в зависимости от площади комнаты: кухня — до 32 дюймов, спальня — 32-43 дюйма, гостиная — 50-65 дюймов. Для домашнего кинотеатра диагональ должна быть не менее 70 дюймов. Также можно ориентироваться на расстояние просмотра: если расстояние от зрителя до экрана 2-3 м, оптимальна диагональ 43–55 дюймов, 3-4 м — 55-65 дюймов.

  • Для чёткого изображения на большом экране отдавайте предпочтение разрешению 4K. Для диагоналей до 43 дюймов достаточно Full HD.

  • Если планируете смотреть фильмы и играть, важна частота обновления экрана. Чем она выше, тем комфортнее восприятие движущихся объектов. Для фильмов достаточно частоты обновления 60 Гц, для игр и динамичного контента лучше выбрать 120 Гц и выше.

  • Чтобы получить максимально качественное изображение, рассмотрите типы матриц по своим предпочтениям. OLED даёт глубокий чёрный цвет и высокий контраст, QLED — яркое и насыщенное изображение, LED — оптимальный баланс цены и качества.

  • Для доступа к ТВ-каналам без антенны, а также стриминговым сервисам и приложениям без дополнительных приставок, выбирайте модель с функцией Smart TV (нужен доступ в интернет).

  • Чтобы улучшить качество картинки, ищите поддержку HDR10 или Dolby Vision — они усиливают визуальные впечатления за счёт увеличения контрастности, цветопередачи и яркости.


Отзывы о товаре Телевизор TCL 32" QLED HD 32S4K-RU




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Характеристики
Бренд
TCL
Год выпуска
2025
Комплектация
батарейки, документация, настольная подставка, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI (2), USB (1), антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный AV, стерео-аудио
Количество HDMI
2
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
65
Страна производитель
Китай
Описание

Телевизор TCL 32S4K-RU — 32-дюймовая QLED-модель с разрешением HD и Smart TV на Google TV. Встроенные Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и Chromecast дополняют сетевые возможности, а два HDMI и USB позволяют подключать внешние источники и накопители.

32? QLED HD с VA-матрицей

Экран имеет разрешение 1366?768, частоту 60 Гц, яркость 300 кд/м? и контрастность 3000:1. Используется VA-матрица с Direct LED-подсветкой; поддерживается HDR в формате HLG и предусмотрен игровой режим.

Google TV, Chromecast и 8 ГБ встроенной памяти

Smart TV работает на Google TV и поддерживает Google Assistant. Для беспроводных подключений предусмотрены Wi-Fi 802.11n и Bluetooth 5.0, а Chromecast используется для передачи совместимого контента на экран. Объём оперативной памяти составляет 1 ГБ, встроенной — 8 ГБ.

Два HDMI 1.4, ARC и Ethernet

Для подключения устройств доступны два HDMI 1.4 с HDMI ARC и CEC, USB Type-A 2.0, Ethernet RJ-45, разъём для наушников и цифровой S/PDIF. Телевизор также поддерживает DVB-T/T2, DVB-C и DVB-S/S2.

VESA 100?100 и вес 3,15 кг без подставки

Корпус без подставки имеет размеры 715?422?75 мм и весит 3,15 кг. Для настенного монтажа предусмотрено крепление VESA 100?100 мм; штатные ножки расположены по бокам.


Советы по выбору телевизора


Как выбрать подходящий по цене и качеству телевизор среди всего представленного многообразия? Опирайтесь на наши советы, которые точно облегчат ваш выбор.



  • Чтобы изображение было комфортным для глаз, выбирайте диагональ в зависимости от площади комнаты: кухня — до 32 дюймов, спальня — 32-43 дюйма, гостиная — 50-65 дюймов. Для домашнего кинотеатра диагональ должна быть не менее 70 дюймов. Также можно ориентироваться на расстояние просмотра: если расстояние от зрителя до экрана 2-3 м, оптимальна диагональ 43–55 дюймов, 3-4 м — 55-65 дюймов.

  • Для чёткого изображения на большом экране отдавайте предпочтение разрешению 4K. Для диагоналей до 43 дюймов достаточно Full HD.

  • Если планируете смотреть фильмы и играть, важна частота обновления экрана. Чем она выше, тем комфортнее восприятие движущихся объектов. Для фильмов достаточно частоты обновления 60 Гц, для игр и динамичного контента лучше выбрать 120 Гц и выше.

  • Чтобы получить максимально качественное изображение, рассмотрите типы матриц по своим предпочтениям. OLED даёт глубокий чёрный цвет и высокий контраст, QLED — яркое и насыщенное изображение, LED — оптимальный баланс цены и качества.

  • Для доступа к ТВ-каналам без антенны, а также стриминговым сервисам и приложениям без дополнительных приставок, выбирайте модель с функцией Smart TV (нужен доступ в интернет).

  • Чтобы улучшить качество картинки, ищите поддержку HDR10 или Dolby Vision — они усиливают визуальные впечатления за счёт увеличения контрастности, цветопередачи и яркости.


Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор TCL 32" QLED HD 32S4K-RU - стоимость товара 15850 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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