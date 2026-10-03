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Телевизор LEFF 43" FHD 43F240T купить с доставкой в Москве
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Телевизор LEFF 43" FHD 43F240T

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Телевизор LEFF 43&quot; FHD 43F240T - фото 5
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Телевизор LEFF 43&quot; FHD 43F240T - фото 7
Телевизор LEFF 43&quot; FHD 43F240T - фото 8
Телевизор LEFF 43&quot; FHD 43F240T - фото 9
Телевизор LEFF 43&quot; FHD 43F240T - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Год выпуска
2021
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
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  • Телевизор LEFF 43&quot; FHD 43F240T - фото 2
  • Телевизор LEFF 43&quot; FHD 43F240T - фото 3
  • Телевизор LEFF 43&quot; FHD 43F240T - фото 4
  • Телевизор LEFF 43&quot; FHD 43F240T - фото 5
  • Телевизор LEFF 43&quot; FHD 43F240T - фото 6
  • Телевизор LEFF 43&quot; FHD 43F240T - фото 7
  • Телевизор LEFF 43&quot; FHD 43F240T - фото 8
  • Телевизор LEFF 43&quot; FHD 43F240T - фото 9
  • Телевизор LEFF 43&quot; FHD 43F240T - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 750759
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Характеристики

Бренд
LEFF
Год выпуска
2021
Комплектация
Пульт в комплекте: стандартный черный
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
109.22
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Разъемы аудио- / видеовходы
Композитный вход, D-Sub (VGA), HDMI (3), USB (2)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Нет
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.02х0.65х0.15
Вес, кг.
8

Описание товара Телевизор LEFF 43" FHD 43F240T

Телевизор Leff 43F240T черного цвета диагональю 43" подойдет для установки в помещениях площадью до 20 м?. Через тюнеры DVB-C, DVB-T2 на нем можно смотреть 20 базовых каналов. К модели подключаются цифровые ТВ-приставки и аналоговые устройства через композитный mini AV. Это могут быть игровые консоли, видеокамеры, проекторы старого образца. Также телевизор поддерживает работу с CAM-модулями. Они дают доступ к кабельному и спутниковому телевидению. В порт USB 2.0 Type-A устанавливается флеш-карта для вывода видео, фото. Разъем аудио S/PDIF нужен для подсоединения внешних аудиосистем, в том числе домашнего кинотеатра. Телевизор Leff 43F240T оснащен аудиосистемой мощностью 24 Вт с поддержкой Dolby Digital. Колонки проиграют объемный, пространственный звук в формате 5.1. Он создает эффект звучания в кинотеатре. Функция TimeShift позволяет поставить передачу на паузу и позже возобновить просмотр.

Отзывы о товаре Телевизор LEFF 43" FHD 43F240T




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Характеристики
Бренд
LEFF
Год выпуска
2021
Комплектация
Пульт в комплекте: стандартный черный
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
109.22
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Поддержка Smart TV
нет
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
нет
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Разъемы аудио- / видеовходы
Композитный вход, D-Sub (VGA), HDMI (3), USB (2)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Нет
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Страна производитель
Беларусь
Описание
Телевизор Leff 43F240T черного цвета диагональю 43" подойдет для установки в помещениях площадью до 20 м?. Через тюнеры DVB-C, DVB-T2 на нем можно смотреть 20 базовых каналов. К модели подключаются цифровые ТВ-приставки и аналоговые устройства через композитный mini AV. Это могут быть игровые консоли, видеокамеры, проекторы старого образца. Также телевизор поддерживает работу с CAM-модулями. Они дают доступ к кабельному и спутниковому телевидению. В порт USB 2.0 Type-A устанавливается флеш-карта для вывода видео, фото. Разъем аудио S/PDIF нужен для подсоединения внешних аудиосистем, в том числе домашнего кинотеатра. Телевизор Leff 43F240T оснащен аудиосистемой мощностью 24 Вт с поддержкой Dolby Digital. Колонки проиграют объемный, пространственный звук в формате 5.1. Он создает эффект звучания в кинотеатре. Функция TimeShift позволяет поставить передачу на паузу и позже возобновить просмотр.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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