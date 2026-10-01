Телевизор LEFF 40" DLED FHD WHITE SALUT SMART 40F691T
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Телевизор LEFF 40" DLED FHD WHITE SALUT SMART 40F691T
? LED-телевизор Leff 40F691T — Smart TV с большим экраном и голосовым управлением Leff 40F691T — это современный 40-дюймовый телевизор с операционной системой Салют ТВ, который предлагает широкий функционал Smart TV, голосовое управление и возможность интеграции в систему умного дома. ? Full HD-качество изображения и насыщенный звук Разрешение Full HD обеспечивает чёткую, яркую и детализированную картинку — будь то фильмы, сериалы или ТВ-программы. Динамики мощностью 14 Вт с технологией Dolby Digital обеспечивают чистое и объёмное звучание, подходящее для любых сценариев просмотра. ? Умные функции и удобное управление Телевизор поддерживает голосовые команды через встроенного ассистента Салют, позволяя управлять контентом без пульта. Также возможна интеграция с другими умными устройствами в доме. ? Полезные дополнительные возможности Родительский контроль — для ограничения контента по возрасту Таймер сна — автоматическое отключение по времени Управление несколькими устройствами с одного пульта — для максимального удобства
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Медиаплееры, Проекторы, экраны, аксессуары, Спутниковое и цифровое ТВ, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 40", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, белые, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 16 740 руб.4185 руб. в СплитТелевизор Polarline 40PL11TC-SM(Smart)
-
В наличииЦена 16 820 руб.4205 руб. в СплитТелевизор Asano 40" 40LF7010T
-
В наличииЦена 17 080 руб.4270 руб. в СплитТелевизор ASANO 40" DLED FHD SALUT SMART 40LF5020T
-
В наличииЦена 17 090 руб.4273 руб. в СплитТелевизор TCL 32S5K-RU 32" QLED FULL HD черный
-
В наличииЦена 17 290 руб.4323 руб. в СплитТелевизор ASANO 40" DLED FHD WHITE SALUT SMART 40LF5011T
-
В наличииЦена 17 420 руб.4355 руб. в СплитТелевизор Haier 32 LED S2 32" FULL HD LED Smart Frameless черный
-
В наличииЦена 17 420 руб.4355 руб. в СплитТелевизор TCL 32S4K-UZ 32" QLED HD черный
-
В наличииЦена 17 620 руб.4405 руб. в СплитТелевизор Hyundai H-LED40BS5011 40" FULL HD LED Smart Google TV ...
-
В наличииЦена 17 770 руб.4443 руб. в СплитТелевизор Hyundai H-LED40BS5012 YaOS Frameless черный LED 40" FU...
-
В наличииЦена 17 900 руб.4475 руб. в СплитТелевизор LED Digma 40" DM-LED40SBB36 Салют ТВ Frameless Metal ч...
-
В наличииЦена 18 040 руб.4510 руб. в СплитТелевизор LEFF 43" DLED FHD SALUT SMART 43F690T
-
В наличииЦена 18 200 руб.4550 руб. в СплитТелевизор Samsung 32" UE32H5000FUXRU LED
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Медиаплееры, Проекторы, экраны, аксессуары, Спутниковое и цифровое ТВ, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 40", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, белые, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Отзывы о товаре Телевизор LEFF 40" DLED FHD WHITE SALUT SMART 40F691T