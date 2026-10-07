Телевизор LEFF 40" DLED FHD SALUT SMART 40F690T
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Характеристики
Описание товара Телевизор LEFF 40" DLED FHD SALUT SMART 40F690T
Телевизор Leff 40F690T черного цвета диагональю 40" подойдет для установки в комнатах площадью до 20 м?, где расстояние до экрана 1.3-2 м. ОС Салют ТВ и технология Смарт. ТВ обеспечивают доступ к интерактивному телевидению. Вы сможете ставить эфир на паузу, включать телепередачи из архива, перематывать программы. Также на телевизоре можно будет выходить в интернет через браузер, смотреть контент в онлайн-кинотеатрах, общаться в соцсетях, загружать игры. Для подключения к сети используются проводной канал LAN и беспроводная сеть Wi-Fi. Виртуальный помощник позволит управлять ТВ голосовыми командами. Телевизор Leff 40F690T интегрируется через Wi-Fi в экосистему Умный дом Sber. Это позволит использовать его как центральный хаб для управления умными устройствами: контролировать бытовые приборы, систему отопления, кондиционер, датчики управления светом, шторами. Вся информация будет видна на экране. Аудиосистема мощностью 14 Вт с поддержкой Dolby Digital проигрывает объемный звук в формате 5.1. К телевизору можно подключить цифровые ТВ приставки и аналоговые устройства: видеокамеру, старые игровые консоли. В слот CI/PCMCIA устанавливается CAM-модуль для доступа к спутниковому или кабельному телевидению. Через Bluetooth к ТВ можно подсоединить смартфон для обмена данными, беспроводную мышку, клавиатуру, умную колонку или гарнитуру.
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