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Телевизор ASANO 40" DLED FHD WHITE SALUT SMART 40LF5011T купить с доставкой в Москве
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Телевизор ASANO 40" DLED FHD WHITE SALUT SMART 40LF5011T

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Телевизор ASANO 40&quot; DLED FHD WHITE SALUT SMART 40LF5011T - фото 1
Телевизор ASANO 40&quot; DLED FHD WHITE SALUT SMART 40LF5011T - фото 2
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Телевизор ASANO 40&quot; DLED FHD WHITE SALUT SMART 40LF5011T - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
белый
Диагональ, дюймы
40
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
да
  • Телевизор ASANO 40&quot; DLED FHD WHITE SALUT SMART 40LF5011T - фото 1
  • Телевизор ASANO 40&quot; DLED FHD WHITE SALUT SMART 40LF5011T - фото 2
  • Телевизор ASANO 40&quot; DLED FHD WHITE SALUT SMART 40LF5011T - фото 3
  • Телевизор ASANO 40&quot; DLED FHD WHITE SALUT SMART 40LF5011T - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 290 руб. 
Начислим 277 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750708
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор ASANO 40" DLED FHD WHITE SALUT SMART 40LF5011T
17 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asano
Комплектация
Телевизор, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон
Цвет
белый
Диагональ, дюймы
40
Диагональ экрана, см
101.6
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Разъемы аудио- / видеовходы
AV-вход, HDMI x3, USB x2
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
95х60х10
Вес, кг.
7

Описание товара Телевизор ASANO 40" DLED FHD WHITE SALUT SMART 40LF5011T

LED-телевизор Asano 40LF5011T оснащен оптимальным для 40-дюймового экрана F l HD разрешением. Угол обзора 178 сохраняет четкость картинки и реалистичность передачи цвета при просмотре ТВ из любой точки комнаты. Динамики на 14 Вт дополнены системой улучшения звука Dolby Digital. ОС Салют ТВ открывает доступ к приложениям Smart TV, расширенным настройкам и функциям. 1 ГБ ОЗУ хватает для работы ТВ без зависаний, а 8 ГБ встроенной памяти для установки приложений для всей семьи.

Отзывы о товаре Телевизор ASANO 40" DLED FHD WHITE SALUT SMART 40LF5011T




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Характеристики
Бренд
Asano
Комплектация
Телевизор, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон
Цвет
белый
Диагональ, дюймы
40
Диагональ экрана, см
101.6
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
нет
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Разъемы аудио- / видеовходы
AV-вход, HDMI x3, USB x2
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Страна производитель
Беларусь
Описание
LED-телевизор Asano 40LF5011T оснащен оптимальным для 40-дюймового экрана F l HD разрешением. Угол обзора 178 сохраняет четкость картинки и реалистичность передачи цвета при просмотре ТВ из любой точки комнаты. Динамики на 14 Вт дополнены системой улучшения звука Dolby Digital. ОС Салют ТВ открывает доступ к приложениям Smart TV, расширенным настройкам и функциям. 1 ГБ ОЗУ хватает для работы ТВ без зависаний, а 8 ГБ встроенной памяти для установки приложений для всей семьи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор ASANO 40" DLED FHD WHITE SALUT SMART 40LF5011T - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 17290 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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