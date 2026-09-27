Процессор CPU Intel i5-9500T
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Характеристики
Серия процессора
Intel Core i5
Модель
9500T
Socket
LGA 1151
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Coffee Lake-R
Количество ядер
6
Количество потоков
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 790 руб.
В наличии
Код товара: 750567
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Характеристики
Бренд
Серия процессора
Intel Core i5
Модель
9500T
Socket
LGA 1151
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Coffee Lake-R
Количество ядер
6
Количество потоков
6
Объем кэша L1
384
Объем кэша L2
1.5
Объем кэша L3
9
Базовая тактовая частота, ГГц
2.2
Частота процессора в режиме Turbo
3.7
Свободный множитель
Нет
Тип памяти
DDR4
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 630
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Процессор CPU Intel i5-9500T
Процессор Intel на ядре Coffee Lake-R сочетает 6 ядер и 6 потоков, обеспечивая уверенную работу в многозадачном режиме. Базовая частота 2,2 ГГц в режиме Turbo достигает 3,7 ГГц, помогая быстрее справляться с нагрузками и требовательными задачами. Модель оснащена кэш-памятью: 384 КБ L1, 1,5 МБ L2 и 9 МБ L3 — для эффективной обработки данных. Интегрированное графическое ядро Intel UHD Graphics 630 позволяет использовать процессор без отдельного графического решения для совместимых задач. Поддерживается память DDR4, а установка выполняется в разъём LGA 1151. Техпроцесс 14 нм и максимальная рабочая температура до 100 °C дополняют сбалансированные характеристики процессора для производительной системы на базе Intel.
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Теги товара: Intel i5, Intel игровые, Игровые, 6 ядерные, С встроенной графикой
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Бренд
Серия процессора
Intel Core i5
Модель
9500T
Socket
LGA 1151
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Coffee Lake-R
Количество ядер
6
Количество потоков
6
Объем кэша L1
384
Объем кэша L2
1.5
Развернуть
Объем кэша L3
9
Базовая тактовая частота, ГГц
2.2
Частота процессора в режиме Turbo
3.7
Свободный множитель
Нет
Тип памяти
DDR4
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 630
Страна производитель
Китай
Процессор Intel на ядре Coffee Lake-R сочетает 6 ядер и 6 потоков, обеспечивая уверенную работу в многозадачном режиме. Базовая частота 2,2 ГГц в режиме Turbo достигает 3,7 ГГц, помогая быстрее справляться с нагрузками и требовательными задачами. Модель оснащена кэш-памятью: 384 КБ L1, 1,5 МБ L2 и 9 МБ L3 — для эффективной обработки данных. Интегрированное графическое ядро Intel UHD Graphics 630 позволяет использовать процессор без отдельного графического решения для совместимых задач. Поддерживается память DDR4, а установка выполняется в разъём LGA 1151. Техпроцесс 14 нм и максимальная рабочая температура до 100 °C дополняют сбалансированные характеристики процессора для производительной системы на базе Intel.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: Intel i5, Intel игровые, Игровые, 6 ядерные, С встроенной графикой
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: Intel i5, Intel игровые, Игровые, 6 ядерные, С встроенной графикой
Процессор CPU Intel i5-9500T - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 13790 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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