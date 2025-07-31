Процессор AMD Ryzen 5 9600X OEM (100-000001405)
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Характеристики
Описание товара Процессор AMD Ryzen 5 9600X OEM (100-000001405)
Для кого и под какие задачи
Процессор AMD Ryzen 5 9600X станет отличным выбором для тех, кто ищет сбалансированную и современную платформу для высокопроизводительного гейминга и работы с ресурсоемкими приложениями. Он идеально подойдет для сборки мощного игрового ПК, где важна высокая частота кадров в современных проектах, а также для задач контент-креатив, таких как программирование, работа с графикой и легкий видеомонтаж. Этот процессор устанавливается в новый сокет AM5, что требует материнской платы на чипсетах AMD 600-й или новее серии (например, B650 или X670), и открывает путь к использованию памяти DDR5 и PCIe 5.0.
Архитектура, ядра и частоты
В основе Ryzen 5 9600X лежит передовая архитектура AMD "Zen 5", изготовленная по усовершенствованному 4-нм техпроцессу. Он оснащен 6 высокопроизводительными ядрами и 12 потоками обработки, что обеспечивает отличную многозадачность. Базовая тактовая частота процессора составляет 3.9 ГГц, а в режиме максимального Boost он способен достигать 4.4 ГГц, гарантируя высокую скорость отклика в играх и приложениях, чувствительных к скорости одного ядра. Значительный объем кэш-памяти третьего уровня (L3), характерный для этой архитектуры, ускоряет обработку повторяющихся операций.
Кэш, память и контроллеры
Контроллер памяти процессора поддерживает только современный стандарт DDR5 в двухканальном режиме, что обеспечивает высокую пропускную способность для работы с большими массивами данных. Это критически важно для сокращения времени рендеринга и повышения плавности в играх с открытым миром. Встроенный контроллер PCIe 5.0 предоставляет 24 линии, позволяя подключать самые быстрые накопители NVMe SSD и видеокарты нового поколения без каких-либо узких мест. Стоит отметить, что данная модель не оснащена интегрированной графикой, поэтому для работы системы обязательна дискретная видеокарта.
TDP, питание и разгон
Номинальное тепловыделение (TDP) процессора AMD Ryzen 5 9600X составляет 65 Вт, что указывает на высокую энергоэффективность новой архитектуры. Однако при нагрузках в режиме турбо-ускорения потребление может возрастать, что требует внимательного подхода к выбору системы охлаждения. Для раскрытия полного потенциала рекомендуется качественный башенный кулер. Процессор обладает разблокированным множителем (серия X), предоставляя энтузиастам возможность ручного разгона через настройки BIOS материнской платы для получения дополнительной производительности.
Интегрированная графика и доп. функции
Данная модель процессора не включает встроенное графическое ядро (iGPU), что характерно для большинства CPU серии X от AMD. Это означает, что все графические задачи полностью лягут на дискретную видеокарту. Из ключевых современных технологий процессор поддерживает функцию AMD EXPO для простого разгона памяти DDR5, а также технологию Resizable BAR (Smart Access Memory), которая при использовании с видеокартами AMD Radeon и NVIDIA GeForce может повысить производительность в играх за счет прямого доступа CPU к видеопамяти.
Нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет сокет AM5 и, желательно, обновленную версию BIOS для гарантированной совместимости с процессорами на архитектуре "Zen 5". Отсутствие встроенного видеоядра обязывает к использованию дискретной видеокарты. Несмотря на заявленный TDP в 65 Вт, для стабильной работы под нагрузкой и потенциального разгона стоит выбрать материнскую плату с надежной системой питания VRM и корпус с хорошей циркуляцией воздуха. Для тестирования стабильности после сборки рекомендуется использовать бенчмарки вроде Cinebench или OCCT.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: AMD Ryzen 5, AMD игровые, Игровые, AM5, 6 ядерные, С встроенной графикой, С разблокированным множителем
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Для кого и под какие задачи
Процессор AMD Ryzen 5 9600X станет отличным выбором для тех, кто ищет сбалансированную и современную платформу для высокопроизводительного гейминга и работы с ресурсоемкими приложениями. Он идеально подойдет для сборки мощного игрового ПК, где важна высокая частота кадров в современных проектах, а также для задач контент-креатив, таких как программирование, работа с графикой и легкий видеомонтаж. Этот процессор устанавливается в новый сокет AM5, что требует материнской платы на чипсетах AMD 600-й или новее серии (например, B650 или X670), и открывает путь к использованию памяти DDR5 и PCIe 5.0.
Архитектура, ядра и частоты
В основе Ryzen 5 9600X лежит передовая архитектура AMD "Zen 5", изготовленная по усовершенствованному 4-нм техпроцессу. Он оснащен 6 высокопроизводительными ядрами и 12 потоками обработки, что обеспечивает отличную многозадачность. Базовая тактовая частота процессора составляет 3.9 ГГц, а в режиме максимального Boost он способен достигать 4.4 ГГц, гарантируя высокую скорость отклика в играх и приложениях, чувствительных к скорости одного ядра. Значительный объем кэш-памяти третьего уровня (L3), характерный для этой архитектуры, ускоряет обработку повторяющихся операций.
Кэш, память и контроллеры
Контроллер памяти процессора поддерживает только современный стандарт DDR5 в двухканальном режиме, что обеспечивает высокую пропускную способность для работы с большими массивами данных. Это критически важно для сокращения времени рендеринга и повышения плавности в играх с открытым миром. Встроенный контроллер PCIe 5.0 предоставляет 24 линии, позволяя подключать самые быстрые накопители NVMe SSD и видеокарты нового поколения без каких-либо узких мест. Стоит отметить, что данная модель не оснащена интегрированной графикой, поэтому для работы системы обязательна дискретная видеокарта.
TDP, питание и разгон
Номинальное тепловыделение (TDP) процессора AMD Ryzen 5 9600X составляет 65 Вт, что указывает на высокую энергоэффективность новой архитектуры. Однако при нагрузках в режиме турбо-ускорения потребление может возрастать, что требует внимательного подхода к выбору системы охлаждения. Для раскрытия полного потенциала рекомендуется качественный башенный кулер. Процессор обладает разблокированным множителем (серия X), предоставляя энтузиастам возможность ручного разгона через настройки BIOS материнской платы для получения дополнительной производительности.
Интегрированная графика и доп. функции
Данная модель процессора не включает встроенное графическое ядро (iGPU), что характерно для большинства CPU серии X от AMD. Это означает, что все графические задачи полностью лягут на дискретную видеокарту. Из ключевых современных технологий процессор поддерживает функцию AMD EXPO для простого разгона памяти DDR5, а также технологию Resizable BAR (Smart Access Memory), которая при использовании с видеокартами AMD Radeon и NVIDIA GeForce может повысить производительность в играх за счет прямого доступа CPU к видеопамяти.
Нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет сокет AM5 и, желательно, обновленную версию BIOS для гарантированной совместимости с процессорами на архитектуре "Zen 5". Отсутствие встроенного видеоядра обязывает к использованию дискретной видеокарты. Несмотря на заявленный TDP в 65 Вт, для стабильной работы под нагрузкой и потенциального разгона стоит выбрать материнскую плату с надежной системой питания VRM и корпус с хорошей циркуляцией воздуха. Для тестирования стабильности после сборки рекомендуется использовать бенчмарки вроде Cinebench или OCCT.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: AMD Ryzen 5, AMD игровые, Игровые, AM5, 6 ядерные, С встроенной графикой, С разблокированным множителем
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично. пока не проверял. жду остальные детали.
Достоинства:
Комментарий:
Выдали залапанным, голым, без блистера. Выглядит новым. Правда, непонятно, зачем его мацали. После установки заработал, пока нормально.
Достоинства:
Комментарий:
отличный процессор! к работе нареканий нет! выдали в очень интересной упаковке)))))
Достоинства:
Комментарий:
вынесли без упаковки голый процессор, решил не рисковать
Достоинства:
Комментарий:
Все нормально, но магазину неплохо было бы дополнительно упаковывать в блистер.
Достоинства:
Комментарий:
Не удобно что получать в Ситилинке , но в целом проц топ за свои деньги
Достоинства:
Комментарий:
процессор отличный, очень порадовала возросшая производительность на одно ядро
Достоинства:
Комментарий:
Отлично, всё работает. Приехал в огромном слое пупырки. В этот же день установил, всё работает. Фоточка для похвастаться, после сборки)
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая доставка, нормальная цена. Следов использования нет Товар был упакован в пузырчатую пленку За такую цену новый камень огонь
Достоинства:
Комментарий:
Процессор хорош. В aida64 в режиме Stress CPU+FPU держит температуру на уровне +-80 градусов под башней ID-Cooling Frozn A610. Работает в связке с RTX 4070 SUPER. По тем тестам, что я делал, нигде упора в процессор не наблюдалось (Bf2042, PUBG, CS, Rainbow Six Siege). Покупкой доволен, рекомендую (особенно, если цена упадёт ниже 20к)
Достоинства:
Комментарий:
Товар получал в пункте выдачи с тщательным осмотром. Форму поставки лучше назвать, конечно, BULK. То есть из упаковки только пластиковая рамка. Сотрудники пункта выдачи скрепили все резиночкой и упаковали в пупырку. Надеюсь, при сборке и запуске проблем не возникнет
Отзывы о товаре Процессор AMD Ryzen 5 9600X OEM (100-000001405)
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично. пока не проверял. жду остальные детали.
Достоинства:
Комментарий:
Выдали залапанным, голым, без блистера. Выглядит новым. Правда, непонятно, зачем его мацали. После установки заработал, пока нормально.
Достоинства:
Комментарий:
отличный процессор! к работе нареканий нет! выдали в очень интересной упаковке)))))
Достоинства:
Комментарий:
вынесли без упаковки голый процессор, решил не рисковать
Достоинства:
Комментарий:
Все нормально, но магазину неплохо было бы дополнительно упаковывать в блистер.
Достоинства:
Комментарий:
Не удобно что получать в Ситилинке , но в целом проц топ за свои деньги
Достоинства:
Комментарий:
процессор отличный, очень порадовала возросшая производительность на одно ядро
Достоинства:
Комментарий:
Отлично, всё работает. Приехал в огромном слое пупырки. В этот же день установил, всё работает. Фоточка для похвастаться, после сборки)
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая доставка, нормальная цена. Следов использования нет Товар был упакован в пузырчатую пленку За такую цену новый камень огонь
Достоинства:
Комментарий:
Процессор хорош. В aida64 в режиме Stress CPU+FPU держит температуру на уровне +-80 градусов под башней ID-Cooling Frozn A610. Работает в связке с RTX 4070 SUPER. По тем тестам, что я делал, нигде упора в процессор не наблюдалось (Bf2042, PUBG, CS, Rainbow Six Siege). Покупкой доволен, рекомендую (особенно, если цена упадёт ниже 20к)
Достоинства:
Комментарий:
Товар получал в пункте выдачи с тщательным осмотром. Форму поставки лучше назвать, конечно, BULK. То есть из упаковки только пластиковая рамка. Сотрудники пункта выдачи скрепили все резиночкой и упаковали в пупырку. Надеюсь, при сборке и запуске проблем не возникнет