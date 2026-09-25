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Процессор AMD Ryzen 7 8700F AM5 tray 100-000001590 купить с доставкой в Москве
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Процессор AMD Ryzen 7 8700F AM5 tray 100-000001590

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Процессор AMD Ryzen 7 8700F AM5 tray 100-000001590 - фото 1
Процессор AMD Ryzen 7 8700F AM5 tray 100-000001590 - фото 2
Процессор AMD Ryzen 7 8700F AM5 tray 100-000001590 - фото 3
Процессор AMD Ryzen 7 8700F AM5 tray 100-000001590 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель
8700F
Socket
AM5
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
4
Ядро
Phoenix
Количество ядер
8
Количество потоков
16
  • Процессор AMD Ryzen 7 8700F AM5 tray 100-000001590 - фото 1
  • Процессор AMD Ryzen 7 8700F AM5 tray 100-000001590 - фото 2
  • Процессор AMD Ryzen 7 8700F AM5 tray 100-000001590 - фото 3
  • Процессор AMD Ryzen 7 8700F AM5 tray 100-000001590 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 670 руб. 
Начислим 203 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 732748
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Процессор AMD Ryzen 7 8700F AM5 tray 100-000001590
12 670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель
8700F
Socket
AM5
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
4
Ядро
Phoenix
Количество ядер
8
Количество потоков
16
Объем кэша L3
16
Базовая тактовая частота, ГГц
4.1
Частота процессора в режиме Turbo
5
Тип памяти
DDR5
Максимальная рабочая температура
95
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
3х3х1
Вес, г.
50

Описание товара Процессор AMD Ryzen 7 8700F AM5 tray 100-000001590

Процессор AMD Ryzen 7 8700F OEM - это мощное вычислительное ядро, которое обеспечивает невероятную производительность и эффективность при работе с самыми требовательными задачами. Серия Ryzen 7 известна своей способностью обрабатывать сложные вычисления, игры и мультимедийные проекты с легкостью, и модель 8700F не исключение. Процессор Ryzen 7 8700F оснащен архитектурой Zen 4 и ядром Phoenix, что обеспечивает высочайшую производительность даже при самых сложных задачах. С 8 ядрами и 16 потоками он способен эффективно обрабатывать любые многозадачные проекты, обеспечивая плавную работу и отличный отклик системы. Объем кэша второго уровня составляет 8 Мб, а кэша третьего уровня - 16 Мб, что позволяет процессору оперативно обращаться к данным и ускорять выполнение задач. Технологический процесс 4 нм обеспечивает энергоэффективность и высокую производительность, что делает процессор Ryzen 7 8700F идеальным выбором для тех, кто ценит скорость и надежность при работе с компьютером. Дата релиза данной модели запланирована на первый квартал 2024 года, что означает, что вы будете получать самые современные технологии и функциональность в своем компьютере. Тип поставки OEM обеспечивает оптимальное соотношение цены и качества, позволяя сэкономить на лицензионных издержках. AMD Ryzen 7 8700F OEM - это идеальный выбор для тех, кто ищет мощный процессор для работы, игр и развлечений. Его высокая производительность, эффективность и надежность делают его отличным решением для профессионалов и энтузиастов, которые ценят качество и скорость работы своего компьютера. Приобретите AMD Ryzen 7 8700F OEM и ощутите всю мощь современных технологий в своем распоряжении.

Отзывы о товаре Процессор AMD Ryzen 7 8700F AM5 tray 100-000001590




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Характеристики
Бренд
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель
8700F
Socket
AM5
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
4
Ядро
Phoenix
Количество ядер
8
Количество потоков
16
Объем кэша L3
16
Базовая тактовая частота, ГГц
4.1
Развернуть
Частота процессора в режиме Turbo
5
Тип памяти
DDR5
Максимальная рабочая температура
95
Страна производитель
Китай
Описание
Процессор AMD Ryzen 7 8700F OEM - это мощное вычислительное ядро, которое обеспечивает невероятную производительность и эффективность при работе с самыми требовательными задачами. Серия Ryzen 7 известна своей способностью обрабатывать сложные вычисления, игры и мультимедийные проекты с легкостью, и модель 8700F не исключение. Процессор Ryzen 7 8700F оснащен архитектурой Zen 4 и ядром Phoenix, что обеспечивает высочайшую производительность даже при самых сложных задачах. С 8 ядрами и 16 потоками он способен эффективно обрабатывать любые многозадачные проекты, обеспечивая плавную работу и отличный отклик системы. Объем кэша второго уровня составляет 8 Мб, а кэша третьего уровня - 16 Мб, что позволяет процессору оперативно обращаться к данным и ускорять выполнение задач. Технологический процесс 4 нм обеспечивает энергоэффективность и высокую производительность, что делает процессор Ryzen 7 8700F идеальным выбором для тех, кто ценит скорость и надежность при работе с компьютером. Дата релиза данной модели запланирована на первый квартал 2024 года, что означает, что вы будете получать самые современные технологии и функциональность в своем компьютере. Тип поставки OEM обеспечивает оптимальное соотношение цены и качества, позволяя сэкономить на лицензионных издержках. AMD Ryzen 7 8700F OEM - это идеальный выбор для тех, кто ищет мощный процессор для работы, игр и развлечений. Его высокая производительность, эффективность и надежность делают его отличным решением для профессионалов и энтузиастов, которые ценят качество и скорость работы своего компьютера. Приобретите AMD Ryzen 7 8700F OEM и ощутите всю мощь современных технологий в своем распоряжении.
Самовывоз
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Отзывы


Купить Процессор AMD Ryzen 7 8700F AM5 tray 100-000001590 - по цене 12670 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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