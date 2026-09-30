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Koto - Greatest Hits & Remixes (90204696376) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Koto - Greatest Hits & Remixes (90204696376) виниловая пластинка

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Koto - Greatest Hits &amp; Remixes (90204696376) виниловая пластинка - фото 1
Koto - Greatest Hits &amp; Remixes (90204696376) виниловая пластинка - фото 2
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Koto - Greatest Hits &amp; Remixes (90204696376) виниловая пластинка - фото 4
Koto - Greatest Hits &amp; Remixes (90204696376) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Koto
Альбом (сингл)
Greatest Hits & Remixes
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Koto - Greatest Hits &amp; Remixes (90204696376) виниловая пластинка - фото 1
  • Koto - Greatest Hits &amp; Remixes (90204696376) виниловая пластинка - фото 2
  • Koto - Greatest Hits &amp; Remixes (90204696376) виниловая пластинка - фото 3
  • Koto - Greatest Hits &amp; Remixes (90204696376) виниловая пластинка - фото 4
  • Koto - Greatest Hits &amp; Remixes (90204696376) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 170 руб. 
Начислим 114 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750442
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Koto - Greatest Hits & Remixes (90204696376) виниловая пластинка
3 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Zyx Records
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Zyx Records
Barcode
[90204696376]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Koto
Альбом (сингл)
Greatest Hits & Remixes
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Koto - Greatest Hits & Remixes (90204696376) виниловая пластинка

Koto - итало-диско-группа, первоначально состоявшая из Анфрандо Майолы и Стефано Кундари, позже с голландским композитором Михаэлем ван дер Куем. В 1982 году итальянский музыкант Анфрандо Майола (р. 1954 в Парме, Италия) объединился со Стефано Кундари и Алессандро Занни и выпустил их первый сингл "Chinese Revenge" на Cellophane Record (лейбл Studio Veronica). В следующем году Кундари и Занни сформировали Memory Records и переиздали "Chinese Revenge". Сингл оказался очень популярным в Италии.

Треклист:

  1. Jabdah (Original ZYX Remix)
  2. Visitors (Vocal Remix)
  3. Japanese War Game (Master Mix)
  4. Champion's Cue (Billiard Mix)
  5. Dragon's Legend (Maxi Version)
  6. Mind Machine
  7. Time
  8. The Koto Mix

Отзывы о товаре Koto - Greatest Hits & Remixes (90204696376) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Zyx Records
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Zyx Records
Barcode
[90204696376]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Koto
Альбом (сингл)
Greatest Hits & Remixes
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

Koto - итало-диско-группа, первоначально состоявшая из Анфрандо Майолы и Стефано Кундари, позже с голландским композитором Михаэлем ван дер Куем. В 1982 году итальянский музыкант Анфрандо Майола (р. 1954 в Парме, Италия) объединился со Стефано Кундари и Алессандро Занни и выпустил их первый сингл "Chinese Revenge" на Cellophane Record (лейбл Studio Veronica). В следующем году Кундари и Занни сформировали Memory Records и переиздали "Chinese Revenge". Сингл оказался очень популярным в Италии.

Треклист:

  1. Jabdah (Original ZYX Remix)
  2. Visitors (Vocal Remix)
  3. Japanese War Game (Master Mix)
  4. Champion's Cue (Billiard Mix)
  5. Dragon's Legend (Maxi Version)
  6. Mind Machine
  7. Time
  8. The Koto Mix
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Koto - Greatest Hits & Remixes (90204696376) виниловая пластинка - по цене 3170 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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