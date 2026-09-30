Koto - Greatest Hits & Remixes (90204696376) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Koto - Greatest Hits & Remixes (90204696376) виниловая пластинка
Koto - итало-диско-группа, первоначально состоявшая из Анфрандо Майолы и Стефано Кундари, позже с голландским композитором Михаэлем ван дер Куем. В 1982 году итальянский музыкант Анфрандо Майола (р. 1954 в Парме, Италия) объединился со Стефано Кундари и Алессандро Занни и выпустил их первый сингл "Chinese Revenge" на Cellophane Record (лейбл Studio Veronica). В следующем году Кундари и Занни сформировали Memory Records и переиздали "Chinese Revenge". Сингл оказался очень популярным в Италии.
Треклист:
- Jabdah (Original ZYX Remix)
- Visitors (Vocal Remix)
- Japanese War Game (Master Mix)
- Champion's Cue (Billiard Mix)
- Dragon's Legend (Maxi Version)
- Mind Machine
- Time
- The Koto Mix
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Koto - итало-диско-группа, первоначально состоявшая из Анфрандо Майолы и Стефано Кундари, позже с голландским композитором Михаэлем ван дер Куем. В 1982 году итальянский музыкант Анфрандо Майола (р. 1954 в Парме, Италия) объединился со Стефано Кундари и Алессандро Занни и выпустил их первый сингл "Chinese Revenge" на Cellophane Record (лейбл Studio Veronica). В следующем году Кундари и Занни сформировали Memory Records и переиздали "Chinese Revenge". Сингл оказался очень популярным в Италии.
Треклист:
- Jabdah (Original ZYX Remix)
- Visitors (Vocal Remix)
- Japanese War Game (Master Mix)
- Champion's Cue (Billiard Mix)
- Dragon's Legend (Maxi Version)
- Mind Machine
- Time
- The Koto Mix
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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