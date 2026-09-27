Greta Van Fleet - Starcatcher (602455635488) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Greta Van Fleet - Starcatcher (602455635488) виниловая пластинка
Starcatcher - третий студийный альбом группы Greta Van Fleet, выпущенный в 2023 году. Продюсером выступил Дэвид Кобб, который уже ранее работал с коллективом. Релиз является концептуальным и рассказывает о мире Starcatcher, в котором группа хотела представить своих персонажей и мотивы. Лимитированное издание представлено на виниле цвета черного льда с блестками и включает 12-страничный буклет. Greta Van Fleet - американская рок-группа. В 2017 году получила музыкальную премию Loudwire Music Awards в категории Best New Artist. Дебютный сингл, "Highway Tune", возглавлял радиоэфирные рок-чарты журнала Billboard: Mainstream Rock и Active Rock в сентябре 2017. На церемонии Грэмми-2019 получили премию в категории Лучший рок альбом (Best rock album) за пластинку "From the Fires". Группу часто сравнивают с легендарными Led Zeppelin, а голос их солиста с вокалом Роберта Планта.
Tracklist
- Fate Of The Faithful
- Waited All Your Life
- The Falling Sky
- Sacred The Thread
- Runway Blues
- The Indigo Streak
- Frozen Light
- The Archer
- Meeting The Master
- Farewell For Now
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 370 руб.1093 руб. в СплитZaz - Zaz (Blue) (5021732656278) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 380 руб.1095 руб. в СплитРада & Терновник - Снывидения (Limited, Numbered) (4680068805760...
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитSkaters - Manhattan (0093624939818) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 410 руб.1103 руб. в СплитRobbie Williams - I've Been Expecting You (0602435503981) винило...
-
В наличииЦена 4 420 руб.1105 руб. в СплитDepeche Mode - Songs Of Faith And Devotion (0889853370412) винил...
-
В наличииЦена 4 420 руб.1105 руб. в СплитIggy Pop, Zombie Birdhouse (0602577438547) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 420 руб.1105 руб. в Сплит0602435652917, GoGo Penguin, GGP/RMX виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 420 руб.1105 руб. в СплитNazareth - Move Me (Red) (4050538801354) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 420 руб.1105 руб. в СплитNazareth - Rampant (Blue) (4050538801422) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 420 руб.1105 руб. в СплитBlack Sabbath - Sabbath Bloody Sabbath (5414939920820) виниловая...
-
В наличииЦена 4 420 руб.1105 руб. в СплитBlack Sabbath - Vol.4 (5414939920813) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 420 руб.1105 руб. в СплитEmigrate - The Persistence Of Memory (0194399383513) виниловая п...
Starcatcher - третий студийный альбом группы Greta Van Fleet, выпущенный в 2023 году. Продюсером выступил Дэвид Кобб, который уже ранее работал с коллективом. Релиз является концептуальным и рассказывает о мире Starcatcher, в котором группа хотела представить своих персонажей и мотивы. Лимитированное издание представлено на виниле цвета черного льда с блестками и включает 12-страничный буклет. Greta Van Fleet - американская рок-группа. В 2017 году получила музыкальную премию Loudwire Music Awards в категории Best New Artist. Дебютный сингл, "Highway Tune", возглавлял радиоэфирные рок-чарты журнала Billboard: Mainstream Rock и Active Rock в сентябре 2017. На церемонии Грэмми-2019 получили премию в категории Лучший рок альбом (Best rock album) за пластинку "From the Fires". Группу часто сравнивают с легендарными Led Zeppelin, а голос их солиста с вокалом Роберта Планта.
Tracklist
- Fate Of The Faithful
- Waited All Your Life
- The Falling Sky
- Sacred The Thread
- Runway Blues
- The Indigo Streak
- Frozen Light
- The Archer
- Meeting The Master
- Farewell For Now
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Greta Van Fleet - Starcatcher (602455635488) виниловая пластинка