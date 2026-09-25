СИБИН 3 гнезда, сетевой разветвитель (55099-3)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
3
Количество розеток с заземлением
3
Максимальный ток нагрузки
16
Максимальная мощность подключенной нагрузки
3500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
348 руб.
В наличии
Код товара: 748824
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
348 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
3
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
3
USB разъем
нет
Максимальный ток нагрузки
16
Максимальная мощность подключенной нагрузки
3500
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
25х7х7
Вес, г.
300
Описание товара СИБИН 3 гнезда, сетевой разветвитель (55099-3)
СИБИН 3 гнезда, сетевой разветвитель (55099-3)
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 440 руб. 680 руб.110 руб. в СплитУдлинитель ExeGate EC-3-3B 3 Sockets 3m Black EX279351RUS
-
В наличииЦена 470 руб. 540 руб.118 руб. в СплитСетевой фильтр ExeGate 5 Sockets 1.5m SP-5-1.5B Black 266859
-
В наличииЦена 490 руб.123 руб. в СплитСетевой фильтр 5bites GARDA SP3W-518 3S / 3*0.75MM2 / 1.8M / WHI...
-
В наличииЦена 510 руб. 640 руб.128 руб. в СплитСетевой фильтр 5bites GARDA SP4W-518 4S / 3*0.75MM2 / 1.8M / WHI...
-
В наличииЦена 530 руб. 660 руб.133 руб. в СплитСетевой фильтр Buro BU-PSL4.5/W 5м (4 розетки) белый
-
В наличииЦена 530 руб. 680 руб.133 руб. в СплитСетевой фильтр 5bites GARDA SP4B-518 4S / 3*0.75MM2 / 1.8M / BLA...
-
В наличииЦена 540 руб. 1 050 руб.135 руб. в СплитСетевой фильтр Гарнизон EHLB-4 0.5м, 5 розеток
-
В наличииЦена 540 руб. 830 руб.135 руб. в СплитРезветвитель Buro BU-PS3G-W (3 розетки) белый
-
В наличииЦена 550 руб. 660 руб.138 руб. в СплитУдлинитель Defender S430 3 м 4 розетки (99238)
-
В наличииЦена 550 руб.138 руб. в СплитСетевой фильтр Perfeo Powerx 1.8м, 5 розеток (PF_A4715) Grey
-
В наличииЦена 610 руб. 760 руб.153 руб. в СплитСетевой фильтр PC Pet AP01006-3-GR 3м (5 розеток) серый
-
В наличииЦена 610 руб. 680 руб.153 руб. в СплитСетевой фильтр Defender ES largo 3 м черный 5 розеток (пакет)
Бренд
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
3
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
3
USB разъем
нет
Максимальный ток нагрузки
16
Максимальная мощность подключенной нагрузки
3500
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
СИБИН 3 гнезда, сетевой разветвитель (55099-3)
СИБИН 3 гнезда, сетевой разветвитель (55099-3) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 348 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре СИБИН 3 гнезда, сетевой разветвитель (55099-3)