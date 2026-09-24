Сетевой фильтр 5bites GARDA SP3W-518 3S / 3*0.75MM2 / 1.8M / WHITE
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Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 руб.
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380 руб.
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В наличии
Код товара: 653203
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490 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
30х10х4
Вес, г.
800
Описание товара Сетевой фильтр 5bites GARDA SP3W-518 3S / 3*0.75MM2 / 1.8M / WHITE
Сетевой фильтр 5bites — отличное решение для подключения и защиты большинства видов офисной, компьютерной и бытовой техники (включая чайники и электрообогреватели). Защищает Вашу электронную технику от импульсных помех. Противоударный корпус сетевого фильтра выполнен из огнеупорного пластика, а силовые контакты — из меди, что особенно важно при многократном подключении периферии с евро-вилкой (с заземлением). Подходит как для подключения евро-вилок с заземлением, так и советских (тип С). Адаптирован для российских электросетей.
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Сетевой фильтр 5bites — отличное решение для подключения и защиты большинства видов офисной, компьютерной и бытовой техники (включая чайники и электрообогреватели). Защищает Вашу электронную технику от импульсных помех. Противоударный корпус сетевого фильтра выполнен из огнеупорного пластика, а силовые контакты — из меди, что особенно важно при многократном подключении периферии с евро-вилкой (с заземлением). Подходит как для подключения евро-вилок с заземлением, так и советских (тип С). Адаптирован для российских электросетей.
Сетевой фильтр 5bites GARDA SP3W-518 3S / 3*0.75MM2 / 1.8M / WHITE - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 490 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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