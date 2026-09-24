Сетевой фильтр ExeGate SP-3-1.8W 3 Sockets 1.8m White 221178
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр ExeGate SP-3-1.8W 3 Sockets 1.8m White 221178
Сетевой фильтр ExeGate SP-3-1.8B 3 Sockets предназначен для защиты электронной техники от сетевых, импульсных помех, перегрузок по току, а так же от короткого замыкания. Рассматриваемая модель гарантирует стабильную, безотказную и длительную работу приборов, тем самым предупреждая их повреждения из-за перепадов напряжения. Благодаря проводу длиной 1.8м, фильтр ExeGate может выполнять функции удлинителя. Автоматический предохранитель отключает розетки при коротком замыкании или превышении допустимого тока. Внутри установлены специальные платы, на которых закреплены варисторы для защиты от импульсных токов. Корпус устройства изготовлен из качественного пластика. Три евророзетки с заземлением позволяют подключить к сетевому фильтру 3 прибора с максимальной нагрузкой не более 2200 Вт. Рядом с розетками находится кнопка включения/выключения.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 440 руб. 680 руб.110 руб. в СплитУдлинитель ExeGate EC-3-3B 3 Sockets 3m Black EX279351RUS
-
В наличииЦена 470 руб. 540 руб.118 руб. в СплитСетевой фильтр ExeGate 5 Sockets 1.5m SP-5-1.5B Black 266859
-
В наличииЦена 490 руб.123 руб. в СплитСетевой фильтр 5bites GARDA SP3W-518 3S / 3*0.75MM2 / 1.8M / WHI...
-
В наличииЦена 490 руб. 650 руб.123 руб. в СплитСетевой фильтр ExeGate 5 Sockets 1.2m SPU-5-1.2B Black 221201
-
В наличииЦена 510 руб. 640 руб.128 руб. в СплитСетевой фильтр 5bites GARDA SP4W-518 4S / 3*0.75MM2 / 1.8M / WHI...
-
В наличииЦена 530 руб. 660 руб.133 руб. в СплитСетевой фильтр Buro BU-PSL4.5/W 5м (4 розетки) белый
-
В наличииЦена 530 руб. 680 руб.133 руб. в СплитСетевой фильтр 5bites GARDA SP4B-518 4S / 3*0.75MM2 / 1.8M / BLA...
-
В наличииЦена 540 руб. 830 руб.135 руб. в СплитРезветвитель Buro BU-PS3G-W (3 розетки) белый
-
В наличииЦена 550 руб. 660 руб.138 руб. в СплитУдлинитель Defender S430 3 м 4 розетки (99238)
-
В наличииЦена 550 руб.138 руб. в СплитСетевой фильтр Perfeo Powerx 1.8м, 5 розеток (PF_A4715) Grey
-
В наличииЦена 580 руб. 680 руб.145 руб. в СплитСетевой фильтр Гарнизон ЕНW-0 0.5 м (6 розеток) белый
-
В наличииЦена 590 руб. 840 руб.148 руб. в СплитСетевой фильтр Гарнизон ЕНB-0 0.5 м (6 розеток) черный
Отзывы о товаре Сетевой фильтр ExeGate SP-3-1.8W 3 Sockets 1.8m White 221178