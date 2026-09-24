Удлинитель ExeGate EC-3-1.8W 3 Sockets 1.8m White EX279346RUS
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Удлинитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%410 руб. 550 руб.
В наличии
Код товара: 661086
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
410 руб. -25%
550 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
30х10х5
Вес, г.
600
Описание товара Удлинитель ExeGate EC-3-1.8W 3 Sockets 1.8m White EX279346RUS
Удлинитель ExeGate EC-3-1.8W предназначен для подключения электроприборов в местах, удалённых от стационарных розеток.
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Удлинитель ExeGate EC-3-1.8W предназначен для подключения электроприборов в местах, удалённых от стационарных розеток.
Удлинитель ExeGate EC-3-1.8W 3 Sockets 1.8m White EX279346RUS - купить по цене 410 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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