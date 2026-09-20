Top.Mail.Ru
Сетевой фильтр Perfeo Power P16-012 3 Sockets 5m Black PF_B4067 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сетевой фильтр Perfeo Power P16-012 3 Sockets 5m Black PF_B4067

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Сетевой фильтр Perfeo Power P16-012 3 Sockets 5m Black PF_B4067 - фото 1
Сетевой фильтр Perfeo Power P16-012 3 Sockets 5m Black PF_B4067 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
  • Сетевой фильтр Perfeo Power P16-012 3 Sockets 5m Black PF_B4067 - фото 1
  • Сетевой фильтр Perfeo Power P16-012 3 Sockets 5m Black PF_B4067 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-4%
470 руб.  490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 661027
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Perfeo
Тип товара
Сетевые фильтры
Размеры в упаковке, см
30х10х5
Вес, г.
600

Описание товара Сетевой фильтр Perfeo Power P16-012 3 Sockets 5m Black PF_B4067

Сетевой фильтр Perfeo Power P16-012 3 Sockets 5m Black PF_B4067 - корпус из ударопрочного негорючего материала, Возможность подключать приборы с вилкой старого образца, Провод выдерживает заявленную нагрузку, Качественный материал контактов розеток (латунь), Максимальный ток нагрузки /10 А.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Perfeo Power P16-012 3 Sockets 5m Black PF_B4067




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Perfeo
Тип товара
Сетевые фильтры
Описание
Сетевой фильтр Perfeo Power P16-012 3 Sockets 5m Black PF_B4067 - корпус из ударопрочного негорючего материала, Возможность подключать приборы с вилкой старого образца, Провод выдерживает заявленную нагрузку, Качественный материал контактов розеток (латунь), Максимальный ток нагрузки /10 А.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевой фильтр Perfeo Power P16-012 3 Sockets 5m Black PF_B4067 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...