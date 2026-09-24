Сетевой фильтр ExeGate 5 Sockets 0.5m SPU-5-0.5B Black 221200
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр ExeGate 5 Sockets 0.5m SPU-5-0.5B Black 221200
Сетевые фильтры и удлинители ExeGate обеспечивают надежную и безопасную работу ваших электроустройств. Эта модель оснащена входной вилкой IEC 320 C14 и обладает длиной шнура 0,5 метра, что делает её удобной для использования в условиях ограниченного пространства. Работая от стандартного напряжения 220 В, она подходит для большинства бытовых и офисных приборов. Сетевой фильтр ExeGate выполнен в стильном черном цвете и имеет компактный, современный дизайн, который легко впишется в любой интерьер. Он оснащен пятью розетками типа F (евророзетка), каждая из которых имеет заземление, что обеспечивает дополнительную защиту ваших устройств. Максимальный ток нагрузки составляет 10 А, а максимальная мощность подключенной нагрузки — 2200 Вт, что позволяет подключать сразу несколько приборов без риска перегрузки сети. Это делает удлинитель идеальным решением для подключения компьютеров, принтеров и других офисных устройств. Надежность и качество конструкции, а также высокий уровень безопасности делают сетевые фильтры ExeGate отличным выбором для дома и офиса. Будьте уверены в защите своих устройств с ExeGate!
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