Сетевой фильтр 5bites GARDA SP5B-530 5S / 3*0.75MM2 / 3M / BLACK
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Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-3%660 руб. 680 руб.
В наличии
Код товара: 653211
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660 руб. -3%
680 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
30х10х4
Вес, кг.
1
Описание товара Сетевой фильтр 5bites GARDA SP5B-530 5S / 3*0.75MM2 / 3M / BLACK
Сетевой фильтр 5bites — отличное решение для подключения и защиты большинства видов офисной, компьютерной и бытовой техники (включая чайники и электрообогреватели). Защищает Вашу электронную технику от импульсных помех. Противоударный корпус сетевого фильтра выполнен из огнеупорного пластика, а силовые контакты — из меди, что особенно важно при многократном подключении периферии с евро-вилкой (с заземлением). Подходит как для подключения евро-вилок с заземлением, так и советских (тип С). Адаптирован для российских электросетей.
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Сетевой фильтр 5bites — отличное решение для подключения и защиты большинства видов офисной, компьютерной и бытовой техники (включая чайники и электрообогреватели). Защищает Вашу электронную технику от импульсных помех. Противоударный корпус сетевого фильтра выполнен из огнеупорного пластика, а силовые контакты — из меди, что особенно важно при многократном подключении периферии с евро-вилкой (с заземлением). Подходит как для подключения евро-вилок с заземлением, так и советских (тип С). Адаптирован для российских электросетей.
Сетевой фильтр 5bites GARDA SP5B-530 5S / 3*0.75MM2 / 3M / BLACK - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 660 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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